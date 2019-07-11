KTB’ye sezonun rekor ürünü geldi

Konya Ovasında hasadın başlaması ile Konya Ticaret Borsası (KTB) Elektronik Satış Salonunda bir günde 13 bin 661 ton ürün işlem görürken, aynı gün Borsa Konya Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) İşlem Piyasasında ise 33 bin ton ürün karşılığı 41.5 milyon liralık işlem yapıldı.

Hasat sezonunda yaşanan yoğunluk, Türkiye’nin salon satış hacmi en yüksek borsası olan Konya Ticaret Borsasında da kendini gösteriyor. Hasadın başlamasıyla birlikte geçtiğimiz Pazartesi günü borsaya 597 kamyonla gelen 13 bin 661 ton hububat işlem görerek rekora koştu.

Konya Ticaret Borsasının satış salonu işlemlerinde olduğu ELÜS işlem piyasasında da liderliğini sürdürdüğünü ifade eden KTB Başkanı Hüseyin Çevik, aynı gün içerisinde Borsa Konya ELÜS İşlem Piyasasında 33 bin ton ürün karşılığı 41.5 milyon liralık işlem yapıldığının altı çizdi. Devletin lisanslı depolara mal koyan üreticilere verdiği desteklerle birlikte lisanslı depolara ilginin her sene arttığının gözlendiğini belirten Çevik, bu nedenle 217 bin ton kapasite ile Türkiye’nin en büyük lisanslı depo kapasitesine sahip olan KTB kuruluşu olan Anadolu Selçuklu Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ (ASLİDAŞ) depolarına da yoğun olarak ürün geldiğini belirtti.

Hasat sezonunda Borsaya gelen ürünlerin seri bir şekilde işlem görmesi için önceden tedbirlerini aldıklarını söyleyen KTB Başkanı Hüseyin Çevik, üretici, tüccar ve sanayiciye serbest piyasa koşullarında en iyi ortamı sağladıklarını belirtti. Borsaya gelen ürünlerin tüccar, sanayici ve çiftçi tarafından anlık takip edilerek hızlı, şeffaf ve gerçekçi bir fiyatla işlem gördüğünü ifade eden Çevik, sadece Konya’dan değil civar illerden de ürünlerin KTB’ye gelmeye devam ettiğini söyledi. Kaliteli ürünün her zaman yüksek fiyattan alıcı bulduğunu belirten Çevik, aynı bölgenin aynı çeşidinin kaliteli olanının kalitesize göre yüzde 20-35 oranında fazla fiyat aldığına dikkat çekerek, kaliteli üretmeye dikkat çekti. Çevik, “Bu sezon Konya’da özellikle kıraç alanlarda kurak geçen Mayıs ayının etkisiyle bir verim düşüşü yaşanmaktadır. Diğer alanlarda sorun yok, fakat buğday rekoltesinin geçen senenin biraz altında, arpa rekoltesinin de ekim alanların çoğalması nedeniyle geçen seneler civarında olması tahmin edilmektedir. Mayıs kuraklığı bir kez daha göstermiştir ki, iklime bağlı tarım yapılan sulama imkanı olmayan kıraç arazilere verilen destekler çiftçinin artan girdi maliyetleri de göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmelidir. 8 yıldır 5 kuruş olan buğday desteğinin 10 kuruşa yükseltilmesi olumlu olmuş fakat yeterli olmamıştır. Bu desteğin bölgesel olarak yeterli yağış altında, sulu-kurak farklılıklar ve maliyetler dikkate alınarak yeniden ele alınması ve 25-35 kuruşa yükseltilmesi gerekmektedir” dedi.

Elektronik Satış Salonu ile birlikte ürünlerini değerlendirmede önceliklerinin borsa olduğunu belirten üreticiler ise, bu sistemle birlikte gözlerinin arkada olmadığını belirtiyor. Ürünlerinin değerinde ve hakkaniyetle işlem gördüğüne inandıklarını ifade eden çiftçiler, sistem ile birlikte kendi ürünlerini de takip ettiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.