KT Portföy liderliğindeki yatırım turunda Otovınn’a1 milyon USD yatırım

Kurumsal ve bireysel kullanıcıların sahip olduğu araçlar için satış sonrası hizmetleri tek çatıda toplayan Otovınn, 2020 yılında Kuveyt Türk’ün iştiraki KT Portföy Teknogirişim GSYF’nin liderliğinde aldığı 5 milyon TL’lik ilk tur yatırımdan sonra, bu kez KT Portföy’ün yönetimindeki Lonca GSYF ve TeknogirişimGSYF’nin liderlik ettiği yatırım turunda, yurt dışından yatırımcıların da katılımıyla 15 milyon USD değerleme ile toplam 1 milyon USD’likyatırım aldı.

Girişimci iş insanı Serkan Bakırtaş tarafından 2013 yılında kurulan Otovınn, otomobil kullanıcılarınınihtiyaç duyduğu servis, bakım ve koruma, kuaför, otopark, lastik değişimi, çekici ve vale gibi satış sonrası hizmetleri mobil uygulamada toplayarak, araç satış sonrası hizmetlerde önemli bir dijital dönüşüm projesine imza atıyor.

“Lonca GSYF ile girişimcilere yatırım yapmayı sürdüreceğiz”

KT Portföy YönetimiGenel Müdürü Hamit Kütük,yatırım turuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Otovınn, sahip olduğu teknoloji platformu ve yaygın hizmet ağıyla kurumlara ve bireylere dönük satış sonrası tüm araç hizmetlerini en verimli şekilde sunmayı hedefliyor. Otovınn, yurtdışından eş yatırımcıların katılımıyla liderlik ettiğimiz ilk yatırım sonrası son iki yılda teknolojiye önemli yatırımlar yaparak, hizmet ağını ve kurumsal müşteri sayısını ciddi şekilde artırdı. 15 milyon USD değerlemeyle aldığı 1 milyon USD tutarındaki yeni yatırımla birlikteOtovınn, özellikle bireysel müşterilerin ilgisini çekebilecek yeni hizmetler sunmayı hedefliyor. Yatırım turuna liderlik etmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Lonca GSYF ile benzer şekilde teknoloji odaklı ölçeklenebilir şirketlere erken aşama ve sonrasında büyüme sermayesi yatırımları yapmayı sürdüreceğiz”ifadesini kullandı.

“2022 yılında 5 bin nokta ve 400 bin son kullanıcıya hizmet vermeyi planlıyoruz”

Yeni yatırımla kurumsal segmentinyanı sıra bireysel segmenttede hızlı bir büyüme hedeflediklerini kaydedenOtovınnkurucusu Serkan Bakırtaşise “Otovınn olarak,3 bine yakın anlaşmalı noktamızla binlerce kullanıcıya hizmet vermeye ve hızlı şekilde büyümeye devam ediyoruz.2022 yılı tamamlandığında bu sayıyı, 5 bin noktaya ulaştırmak ve 400 bin son kullanıcıya yükseltmek için yeni uygulamaları ve hizmetleri devreye alıyoruz. Ayrıca bir süredir yurtdışı hizmeti için pazar araştırmasıyapıyoruz.Aldığımız 1 milyon USD yatırımla yakın zamanda Otovınn’ıglobal bir girişim haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Otovınn 81 ilde hızlı büyümesini sürdürüyor

Türkiye’nin en yaygın servis hizmet ağına sahip olan Otovınn, 81 ilde anlaşmalı olduğu 3 bine yakın hizmet noktasında kullanıcılarına sabit fiyatla, kaliteli ve sigortalı hizmet ve operasyonel kolaylık sağlıyor. Otomobil kullanıcılarının sürekli ihtiyaç duyduğu servis, bakım ve koruma, kuaför, otopark, lastik değişimi, vale gibi satış sonrası hizmetleri tek çatı altında toplayan Otovınn, saha operasyonları ile dijital altyapıyı birleştirerek sürekli ve yüksek kaliteli kullanıcı deneyimi sunuyor. Özellikle kurumsal kullanıcılar için operasyonel giderlerde kontrol imkânı veren Otovınn, bireysel kullanıcılar için ise nakit, mobil uygulama üzerinden ödeme veya QR kod ile ödeme ile kontrol ve kolaylık imkânı sağlıyor. Otovınn aldığı yatırımla kullanıcı sayısını artırmayı, saha operasyonlarını güçlendirmeyi ve yazılım altyapısı ile dijitalizasyon sürecini geliştirerek yurtdışına açılmayı hedefliyor.