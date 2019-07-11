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KSO Başkanı Kütükcü’den Konya firmalarına tebrik

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:23
KSO Başkanı Kütükcü’den Konya firmalarına tebrik

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı. İlk 500’de 6 firması bulunan Konya, ikinci 500 listesinde de 15 firma ile temsil edildi.


Konya Sanayi Odası Başkanı (KSO) Memiş Kütükcü, Türkiye’nin devleri arasında yer alan Konyalı firmaları tebrik etti. Tüm ekonomik dalgalanmalara ve artan maliyetlere rağmen Konyalı firmaların üretim azmini koruduklarını ifade eden Kütükcü, “Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında toplam 21 firmamız vardı. Bu yıl açıklanan listede de 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 6, İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 15 olmak üzere toplam 21 firmamız bulunuyor. Bu da gösteriyor ki, Konya, tüm zor şartlara rağmen devler ligindeki yerini korumayı başarmış durumda. Ben bu zorlu mücadeleyi başarıyla yürüten tüm firmalarımızı, yöneticilerini ve çalışanlarını kutluyorum. Önümüzdeki yıllarda bu sayının daha yukarılara çıkacağına inanıyorum. Çünkü biliyoruz ki, Konya’nın potansiyeli bunun çok daha ötesinde" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:23
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