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Ekonomi KSBÜ akademik kadro alacak
Ekonomi

KSBÜ akademik kadro alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 13:32:00 -
KSBÜ akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuru formlarına www.ksbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Sınav Takvimi

İlk Başvuru Tarihi : 08/10/2021

Son Başvuru Tarihi : 22/10/2021

Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 01/11/2021

Giriş Sınavı Tarihi : 08/11/2021

Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 16/11/2021

Sonuçlar, www.ksbu.edu.tr adresli Üniversitemiz internet sitesinden açıklanacaktır.

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