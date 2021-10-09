KSBÜ akademik kadro alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuru formlarına www.ksbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Sınav Takvimi
İlk Başvuru Tarihi : 08/10/2021
Son Başvuru Tarihi : 22/10/2021
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 01/11/2021
Giriş Sınavı Tarihi : 08/11/2021
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 16/11/2021
Sonuçlar, www.ksbu.edu.tr adresli Üniversitemiz internet sitesinden açıklanacaktır.
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