Kruvasan nasıl yapılır? Kolay tarif

Kruvasan Tarifi

Malzemeler

1 yemek kaşığı şeker

1 paket yaş maya (kuru maya da olur)

1 çay bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tane oda sıcaklığında yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

4-4, 5 su bardağı un

Hamuru açmak için nişasta

Hamurun aralarına sürmek için eritilmiş tereyağı

Kruvasan nasıl yapılır?

Şeker, ılık su ve mayayı yoğurma kabına alıp mayanın aktif hale gelmesini bekleyin. Daha sonra sütü sıvı yağı yumurtayı ve tuzu da ekleyip güzelce karıştırın. Unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hamur kıvama geldikten sonra 5-10 dakika daha yoğurun. 15 dakika üzerini nemli bezle kapatarak dinlendirin. Dinlenen hamuru 14 eşit parçaya bölüp bezeler halime getirin. İlk 7’sini alıp tabak büyüklüğünde nişasta kullanarak açın. Her kata eritilmiş tereyağından sürerek üst üst koyun. En üst hamura yağ sürmüyoruz kenara alıp üzerlerini örtün. Kalan 7 beze içinde aynı işlemi yapın. İlk açtığınız 7’li yağlanmış hamuru alıp ellerinizle bastırıp kenarlarından çekiştirerek açın. Açtığınız hamuru 12 eşit parçaya bölüp içlerine birer tatlı kaşığı nutella sürün ve sarın. Yarım saat tepsi mayası için bekleyin. (bu adımı atlamayın lütfen) Yarım saat dolduktan sonra yumurta sarılarını sürüp 200 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri güzelce kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

Tatlı kruvasan çeşitleri

Antep Fıstığı Kremalı Yaban Mersinli Kruvasan.

Bademli Kruvasan.

Çikolatalı Kruvasan.

Çilekli Kruvasan.

Ev Yapımı Fındık Pralinli Kruvasan.

Karamelli Cici Bebeli Kruvasan.

Lemon Curd Kruvasan.

Nutella Muz Antep Fıstıklı Kruvasan.

Çikolatalı kruvasan tarifi için malzemeler

500grammilföy hamuru

1kavanozsürülebilir çikolata

1adetyumurta sarısı

Yapılışı

Milföy hamurumuzu 2-3 dakika dışarıda beklettikten sonra fotoğraftaki gibi şekiller veriyoruz. Arasına buzdolabından çıkarttığımız sürülebilir çikolatadan koyuyoruz. Kenarlarından tutup dikkatlice sarıyoruz. Son olarak üzerilerine yumurta sarılarını sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-20 dakika pişiriyoruz. Afiyet olsun.