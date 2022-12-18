Kroton ekmek tarifi: Çorbaların, salataların yanına kroton ekmek nasıl yapılır? Kroton ekmek nedir, kalorisi?

Kroton ekmek nedir?

Kruton kızarmış ekmek parçalarıdır. Çorba, salatalarda kullanılır. Sezar salatasında lezzet katmak için kullanılabilir. Hadi hiç vakit kaybetmeyelim ve hemen kroton ekmek yapımı için hangi malzemeleri kullanacağımıza bir göz atalım.

Kroton ekmek tarifi malzemeleri

Tost Ekmeği veya evde kalmış fazla ekmekler

Sıvıyağ

Kırmızı toz biber

Pul biber

Kuru kekik

Kroton ekmek nasıl yapılır?

Krotonlarımızı hazırlamak için ekmeklerimizi küçük küpler halinde doğruyoruz.

Doğradığımız kroton ekmeklerimizi fırın tepsisinde yağ ve baharatlarla birlikte iyice karıştırıyoruz.

170 derece fırında krotonlarımızı kuruyana kadar pişiriyoruz.

Krotonlar soğuduktan sonra bir kaba alabilirsiniz. Bu şekilde kurutulan ekmeklerimiz uzun süre dayanacaktır.

Kroton ekmek pişirme önerisi: Arada tepsimizi çıkarıp krutonları karıştırırsak daha kısa sürede her yerinin eşit kurumasını ve kıtır kıtır olmalarını sağlayabilirsiniz.

1 dilim kurutulmuş ekmek kaç kalori?

Etimek hazır kızarmış ekmek kaç kalori? Etimeğin 100 gramında 401 kcal kalori, ayrıca 1 Dilim yani 9 gram Etimekte 36 kalori bulunmaktadır. Etimek; ekmek yerine tüketilebilecek bir karbonhidrat kaynağıdır.

Kroton Ekmek Tavada

Öncelikle ekmekleri küp küp doğrayalım. Ekmekler yanmaz bir tavaya koyularak hafif kızartılır. Daha sonra kenara alınır tavaya yağlar eklenir ve eridiğinde sarımsak eklenir karıştırılır. Daha sonra kızaran ekmekler eklenir üzerine nane pul biber ve tuz eklenir bir iki tur eklenerek karıştırılarak ocaktan alınır.

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Kroton Ne demek?

Kroton (Codiaeum variegatum), (Kroton veya "rengârenk kroton") diye adlandırılır, sütleğengiller (Euphorbiaceae) familyasının üyesidir. Yabani olarak yetişen krotonlar 3 m yüksekliğe erişebilir. Uzun parlak, renkli yaprakları ile ev bitkisi olarak da yetiştirilir.