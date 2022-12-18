Kroton ekmek tarifi: Çorbaların, salataların yanına kroton ekmek nasıl yapılır? Kroton ekmek nedir, kalorisi?
Bugün çorbaların üzerine, salataların içine ekleyebileceğiniz çok lezzetli kroton ekmek tarifi ile sizinleyiz. Kroton ekmek nedir, kroton ne demek, kroton ekmek kalorisi ne, kroton ekmek tavada, kroton çorba nasıl yapılır? İşte tüm soruların cevapları... Kıtır ekmek olarak da geçen kroton ekmeklerin hazırlanması oldukça kolay. İçerisine atacağımız bir kaç baharatla fırınlayacağımız ekmeklerimizi çok beğeneceksiniz. Kruton nedir nasıl yapılır? İşte kruton tarifi ve malzemeleri....
Kroton ekmek nedir?
Kruton kızarmış ekmek parçalarıdır. Çorba, salatalarda kullanılır. Sezar salatasında lezzet katmak için kullanılabilir. Hadi hiç vakit kaybetmeyelim ve hemen kroton ekmek yapımı için hangi malzemeleri kullanacağımıza bir göz atalım.
Kroton ekmek tarifi malzemeleri
Tost Ekmeği veya evde kalmış fazla ekmekler
Sıvıyağ
Kırmızı toz biber
Pul biber
Kuru kekik
Kroton ekmek nasıl yapılır?
Krotonlarımızı hazırlamak için ekmeklerimizi küçük küpler halinde doğruyoruz.
Doğradığımız kroton ekmeklerimizi fırın tepsisinde yağ ve baharatlarla birlikte iyice karıştırıyoruz.
170 derece fırında krotonlarımızı kuruyana kadar pişiriyoruz.
Krotonlar soğuduktan sonra bir kaba alabilirsiniz. Bu şekilde kurutulan ekmeklerimiz uzun süre dayanacaktır.
Kroton ekmek pişirme önerisi: Arada tepsimizi çıkarıp krutonları karıştırırsak daha kısa sürede her yerinin eşit kurumasını ve kıtır kıtır olmalarını sağlayabilirsiniz.
1 dilim kurutulmuş ekmek kaç kalori?
Etimek hazır kızarmış ekmek kaç kalori? Etimeğin 100 gramında 401 kcal kalori, ayrıca 1 Dilim yani 9 gram Etimekte 36 kalori bulunmaktadır. Etimek; ekmek yerine tüketilebilecek bir karbonhidrat kaynağıdır.
Kroton Ekmek Tavada
Öncelikle ekmekleri küp küp doğrayalım. Ekmekler yanmaz bir tavaya koyularak hafif kızartılır. Daha sonra kenara alınır tavaya yağlar eklenir ve eridiğinde sarımsak eklenir karıştırılır. Daha sonra kızaran ekmekler eklenir üzerine nane pul biber ve tuz eklenir bir iki tur eklenerek karıştırılarak ocaktan alınır.
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Kroton Ne demek?
Kroton (Codiaeum variegatum), (Kroton veya "rengârenk kroton") diye adlandırılır, sütleğengiller (Euphorbiaceae) familyasının üyesidir. Yabani olarak yetişen krotonlar 3 m yüksekliğe erişebilir. Uzun parlak, renkli yaprakları ile ev bitkisi olarak da yetiştirilir.