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Aktüel Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitim alabilecek
Aktüel

Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitim alabilecek

Öğrenciler, durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvuracak - Liselerde sorumluluk sınavları ile hazırlık yeterlilik sınavları ihtiyaç duyulması halinde iki haftaya yayılarak 31 Ağustos-11 Eylül'de yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-22 10:01:29 -
Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitim alabilecek

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitim başladıktan sonra kronik hastalığı olan lise öğrencilerinin eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürebileceğini, bu konuda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı iş ve işlemlerine ilişkin illere yazı gönderildi. Buna göre ders yılı 31 Ağustos pazartesi başlayacak. Liselerde sorumluluk sınavları ile hazırlık yeterlilik sınavları ihtiyaç duyulması halinde iki haftaya yayılarak 31 Ağustos-11 Eylül'de yapılacak.

Sınavlar mümkün ise çok amaçlı salon, spor salonu, yemekhane gibi büyük mekanlarda uygulanacak. Bunun mümkün olmaması durumunda öğrencilerin oturma planı fiziki mesafe korunacak şekilde düzenlenecek.

Yüz yüze eğitim başladıktan sonra, Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sisteminde kronik hastalıklar listesinde hastalığı bulunan resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencileri, durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyle okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürebilecek. Bu konuda, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince tedbirler alınacak.

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