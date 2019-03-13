Krom madeninde gerçeği aratmayan tatbikat Bursa'nın Harmancık ilçesinde bir krom madeninde iş güvenliği eğitimi alan 11 maden işçisi tarafından, olası göçük olayına karşı gerçekleştirilen tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Bursa'da madencilerin tatbikatı gerçeğini aratmadı.



Bursa'nın Harmancık ilçesinde bir krom madeninde iş güvenliği eğitimi alan 11 maden işçisi, olası göçük olayına karşı tatbikat gerçekleştirdi. Senaryo gereği 11 işçi, yerin 140 metre altına asansör ile inerek yaralıları tekrar yukarı çıkardı. Yaralıları 112 ekiplerine teslim eden işçiler, diğer mesai arkadaşlarına oksijen tüpü kullanımı ve ilkyardım konuları hakkında da bilgi verdi.

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