Krizlerde en güvenilir limanız

Akit Ekonomi

Faizsiz hassasiyeti olan yatırımcıların, farklı yatırım enstrümanları sunmaya başlayan katılım bankalarına ilgisi artıyor. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, İslami prensiplere uygun çalışan finans kurumlarının kriz dönemlerinde fırsat olabildiğine dikkat çekerek, ’’Çünkü bunlar en güvenilir liman konumundalar” dedi.

Adil bir mekanizmamız var

Konvansiyonel bankaların ani bir durum karşısında kredi faiz oranlarını artırdığını söyleyen Göktaş, “Bizde ise sistem farklı. Adil bir mekanizmamız var. Müşterilerimizle bir kontrat yapıyoruz. Kredi kapanana kadar o kontratta yazılı olan rakam geçerli oluyor. Devalüasyon yaşansa, deprem olsa da o rakam değişmiyor” diye konuştu. Katılım bankalarının 2025’te finans sektöründen yüzde 15 pay almayı hedeflediğini kaydeden Göktaş, “Tabii biz büyüme konusunda ivmeyi daha yeni yakaladık. Bundan sonra daha da hızlanmalıyız. Hızlanmanın yolu sermayeden geçiyor. O iradeyi de devletimiz son dönemde gösterdi, gösteriyor. Bize düşen o iradenin arkasından süratle yürümek, sahaya inmek, yeni ürünler, yeni hizmetler geliştirmek” şeklinde konuştu.

Çocuklarımızı bilinçlendirelim

Faiz sorununun eğitimle aşılabileceğini vurgulayan İkram Göktaş, “Yavrularımızı, çocuklarımızı bilinçlendirmeliyiz. Ne yazık ki şu anda evlatlarımıza faizin haram olduğu anlatılmıyor” ifadelerini kullandı. Göktaş, katılım bankalarının bu alanda tanıtıma önem vermeleri; ürünlerini topluma en iyi şekilde sunmaları gerektiğini dile getirdi.

Vakıf Katılım’dan 525 milyon TL’lik kira sertifikası ihracı

Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama AŞ. aracılığıyla 525 milyon TL tutarında, 48 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

Katılım bankacılığında Sermaye Piyasaları Ürünlerinin geliştirilmesine öncülük eden Vakıf Katılım, sukuk ihraçlarına bir yenisini daha ekledi.

Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ. aracılığı ile 19 Eylül 2019’da 525 milyon TL tutarında, 48 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım olarak, temel misyonlarının sektördeki mevcut pastadan pay alarak büyümek olmadığını, sektörü ve dolayısıyla Türk ekonomisini daha da büyütmek olarak gördüklerini belirtti. Göktaş, “19 Eylül’de gerçekleşen ihracımızla birlikte 2019 yılındaki 24 tertip ihracımızla nitelikli yatırımcılarımızdan toplamda yaklaşık 5,6 milyar TL’lik fon sağladık ve şu anda tedavülde yaklaşık 2 milyar TL’lik kira sertifikamız bulunuyor” dedi.

Göktaş, 2019 yılında, yaklaşık 110 şubeye ulaşarak Türkiye genelindeki kapsama alanlarını genişletmeyi planladıklarını ifade etti.