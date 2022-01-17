Krizde Türkiye’nin kardeşliğini hissettik

Muhammet Kutlu Ankara

2 Ocak’ta başlayan ve hızla ülke geneline yayılan ayaklanmalar nedeniyle dünya ve Türkiye gündemine gelen kardeş ülke Kazakistan’da durum sakinleşti. Ayaklanmalar ve şiddet olayları, başında Rus bir generalin bulunduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü’nün de ülkeye girmesiyle Türk halkını oldukça endişelendirmişti. Ancak olaylar kısa sürede bastırıldı ve ülkede güven ortamı yeniden tesis edildi. Kardeş ülkede yaşanan zor günler ve gelinen son duruma ilişkin Akit’e özel açıklamalarda bulunan Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, “Bu trajik olayların yaşandığı süreç boyunca bize verdiği destekten dolayı Türk halkına tüm kalbimle teşekkür etmek isterim” dedi.

Destek bizi memnun etti

“Olayların patlak vermesi ile başta Türkiye olmak üzere Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerden en üst düzeyde ve bakanlar düzeyinde destek açıklamaları gelmektedir” diyen Abzal Saparbekuly şunları dile getirdi: “TBMM’de Meclis Başkanı, AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti’nin ortak destek açıklaması oldu. Uluslararası örgüt olarak, Türk Devletleri Teşkilatı da destek ilan etti. Bu açıklamalar bizi ziyadesiyle memnun etmektedirler. Zor günlerde biz yalnız olmadığımızı hissettik. Bizi en çok mutlu eden durum Türkiye halkının Kazakistan’daki olaylara kayıtsız kalmamalarıdır.”

Saldırı kontrol altına alındı

Ülkedeki son duruma ilişkin bilgi veren Saparbekuly, şunları anlattı: “Ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğüne yapılan zalimane saldırı tamamen kontrol altına alındı. Başta Almatı şehri olmak üzere bütün ülkede güvenlik sağlandı. Kazakistan’daki ayaklanmalarda 225 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 19’u kolluk kuvvetleri mensuplarıdır. Buna ek olarak, 4353’ü yaralı olmak üzere 4578 mağdur tespit edildi. Bu bilgiler Başsavcılık tarafından 15 Ocak’ta paylaşıldı. İncelemeler devam etmektedir.”

Yabancı teröristler de var

Ülkedeki olayları tırmandırdığı bildirilen yabancı uyruklu teröristlerin hangi ülke ve örgüt menşeli olduğuna ilişkin sorumuzu cevaplayan Büyükelçi, şunları ifade etti: “Yakalanan teröristler arasında yabancı uyrukluların olduğu bellidir. Ancak, hangi ülkelerden olduğu henüz resmi olarak açıklanmış değil. Durum ne olursa olsun, teröristlerin din, dil ve ülke olarak tanımlamanın önemli olmadığı aşikârdır. Örgüt konusunda da henüz net bir bilgi yoktur. Ama bazı resmi olmayan bilgiler onların bazı Selefi aşırı gruplar olduğu tahmin edilmektedir.”

Barış gücü 19 Ocak'ta çekiliyor

Büyükelçi Abzal Saparbekuly, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü’nün ülkeden ayrılma takvimine ilişkin olarak da şunları söyledi: “11 Ocak 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından açıklandığı gibi, KGAÖ Barış Güçleri 13 Ocak’tan itibaren ülkeden ayrılmaya başladı ve 19 Ocak’ta bu süreç tamamlanmış olacak.”

Türk Devleri Teşkilatı devam

Saparbekuly, “Kazakistan, 2 Ocak’tan sonra, kurucusu olduğu Türk Devletleri Teşkilatı faaliyetlerine aynı azim ve kararlılıkla katılacak mı?” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Kazakistan, Türk Dünyası bütünleşme sürecini en çok destekleyen ülkelerden biridir. Bu politika konjonktürel değil, ülkenin çıkarları gözetilerek uzun vadeli oluşturulan politikadır. Kazakistan’ın çok vektörlü ve dengeli dış politikası ülke güvenliğinin teminatıdır. Kaldı ki Türk Dünyası boyutu Kazakistan’ın ulusal kimliği ile doğrudan bağlantılıdır. Türk Medeniyetinin beşiği Büyük Bozkırları ve ülke topraklarında bulunan Türk Dünyasının manevi başkenti Türkistan’ı ve oradaki Türklerin Piri Hoca Ahmet Yesevi’yi kimse göz ardı edemez.”

Gerçek kardeşliği hissettik

Türk halkına özel bir yer veren Abzal Saparbekuly, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu trajik olayların yaşandığı süreç boyunca bize verdiği destekten dolayı Türk halkına tüm kalbimle teşekkür etmek isterim. Bu olaylar sırasında biz gerçek kardeşliği hissettik. Kazakistan’da yaşanan olaylarla ilgili olarak kısaca şunu bilmenizi isterim: Evet, büyük kriz yaşandı. Ülkemizin bağımsızlığını ve güvenliğini hedef alan terörist saldırı yaşandı. Ancak bu komploya karşı biz ülke olarak birlik olabildik. Bu olay bize pek çok şeyin kıymetini anlattı. Adeta Kazak halkını olgunlaştırdı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte ülkemizin daha sağlam adımlarla gelişeceğine inancım tamdır.”