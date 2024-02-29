Kriz tellalları yine çuvalladı! Üretim ve ihracatta atılım devam edecek...

Buğra KARDAN

Üretimin, ihracatın ve refah seviyesinin istikrarlı bir şekilde artması felâket tellallarını üzüyor. Üretimde ve ihracattaki artışla paralel olarak GSYH’nin 1 trilyon doları aşması, kişi başına milli gelirin 13 bin doları geçmesi ekonomide bahar havası estirirken, yatırımcılara karamsarlık pompalamaya girişen kriz tellalları da hüsrana uğradı.

Ekonomideki olumlu seyri www.yeniakit.com.tr’ye değerlendiren İktisatçı İsmail Çapak, kriz senaristlerine inat Türkiye’nin üretim ve ihracat atılımının süreceğinin altını çizdi. Çapak, güçlü ve nitelikli büyümenin devam edeceğini dile getirdi.

Türkiye ekonomisi, başarılı performans çiziyor. Ekonominin geçen yıl yüzde 4.5 büyümesi, gayri safi yurt içi hasılanın (GYSH) 1 trilyon 119 milyar doları bulması, kişi başına milli gelirin 2 bin 450 dolar artarak 13 bin 110 dolara yükselmesi olumlu karşılandı.

Ocakta yıllık ihracatın 256.2 milyar dolar olması, ticaret açığının 98.2 milyar dolara inmesi de yüzleri güldürdü.

Umutlar arttı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “2023 yılında büyümenin yaklaşık üçte biri üretken kapasitemizi yukarı taşıyan makine ve teçhizat yatırımlarından geldi. Güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracatla daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz” sözleri ise ilerisi için umutları arttırdı. Ekonomistler, Türkiye’nin iyi yolda ilerlediğini belirttiler. Üretim, ihracat ve yatırım verilerinin felâket tellallarını haksız çıkarmaya devam edeceğini aktardılar.

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Yalanlar rakamlarla çürütülüyor!

İktisatçı İsmail Çapak da felâket tellallarını kahrı perişan eden güçlü büyümenin hikâyesini yeniakit.com.tr okurlarına anlattı. Çapak, şöyle konuştu:

"Hamdolsun, ekonomimiz iyi yolda. Herhangi bir sıkıntı yok. Türkiye, istikrarlı şekilde ilerliyor. Büyüme devam edecek. Üretim de ihracat da artacak. Yatırım iştahı kabaracak. Tabii refahı arttırma adına belli başlı adımların atılmasında da yarar var. İlk olarak emeklilerin geçimlerini temin etmeleri için ilave önlemler alınmalı. İkinci olarak ev ve araba fiyatları dengeye oturtulmalı. Enflasyon makul seviyeye çekilmeli.

Kriz senaristleri çuvallıyor. Bunların ‘Türkiye batıyor’, ‘Ekonomi iflas ediyor’ yalanları rakamlarla çürütülüyor. Ülkemiz nelerle karşılaşmadı ki? Pandemi bunalımı dünyayı da bizi de sıkıntıya soktu. Tam ‘Kendimize geldik’ derken Rusya-Ukrayna Savaşı patlak verdi. Bu savaşın da şokunu atlatmışken 11 ilimizi vuran 6 Şubat depremleri vuku buldu. Muhalif kanallarda ‘Ülke bitti’, ‘Devlet yıkıma uğradı’ sesleri çıkmaya başladı. Rabbim onları haksız çıkardı. Rabbim onları utandırdı. Hamdolsun, onların tahminleri tutmadı.

Ekonomide de ‘Dolar şu olacak’, ‘Euro bu olacak’ diyenler yanıldı. Şükür ki şu anda dolar ve Euro stabil. Ekonomi büyüme, üretim ve ihracat artış trendinde. Tüm bunlar, aynı ülkede veya gemide olduğunu unutup da Türkiye’nin geriye gitmesini arzu edenlere bir yanıttır. Rabbim, İslam bayrağını dalgalandıran Türkiye’nin yanında. Kriz senaristlerin algı oyunları tutmuyor, tutmayacak. Ülkemiz, hükümetimiz tarafından zor dönem iyi yönetilecek. Seçimlerin ardından ekonomiye ağırlık verilecek. Fiyatlar, kontrol altına alınacak. Muhalefetin iddia ettiği gibi 1 Nisan’a zamlarla uyanılmayacak."