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Kriz geçirdi, kemeri vesilesiyle hayatta kaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yeğeninin yanına misafirliğe gelen Osman G., kriz geçirdikten sonra kendini boşluğa bıraktı fakat polis, şahsın kemerini ve bacaklarını tutarak Osman G.'yi havada yakaladı.

03 Ağustos 2018 Cuma 17:46
Kriz geçirdi, kemeri vesilesiyle hayatta kaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yeğeninin yanına misafirliğe gelen ve şizofren hastası olduğu iddia dilen şahıs evde kimsenin bulunmadığı bir anda kriz geçirdi. Evin kapı ve pencerelerini kilitleyerek kimsenin girmesine izin vermeyen şahıs polise zor anlar yaşattı. İntihar edeceğini söyleyen 34 yaşındaki Osman G., kendisini boşluğa bıraktı fakat polis kemeri ve bacaklarında havada yakaladılar.

EKMEK BIÇAĞIYLA BALKONA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Eskihisar Mahallesi'ne yeğeninin yanına misafirliğe gelen ve şizofren hastası olduğu ileri sürülen Osman G. evde kimsenin bulunmadığı bir anda kriz geçirdi. Osman G. evin kapı ve pencerelerini kilitleyerek kimsenin girmesine izin vermeyince polise haber verildi. Tüm çabalara rağmen Osman G. kapıyı açmazken, polis, itfaiye merdiveniyle 2. katta bulunan dairenin penceresinden içeriye biber gazı sıkarak girdi. Polisleri kendisine yaklaştırmayan Osman G. eline geçirdiği malzemeleri aşağıya atarken, elinde ekmek bıçağıyla balkona, oradan da balkon korkuluklarının dışına çıktı.

 

KORKULUK DEMİRLERİNE ASILI KALDI

Gerek yakınları gerekse polislerin ikna çabaları karşısında direnen ve elindeki bıçağı yakınına gelenlere sallayan Osman G. 1,5 saati aşkın bir süre korkuluk demirlerine asılı bir şekilde direndi. Bu sırada aşağıya düşme ihtimaline karşısında itfaiye görevlileri balkonun altına şişme yatak koydu.

GÜÇLÜKLE KELEPÇELENDİ

Zaman geçtikçe yorulan Osman G.'nin bir anlık dalgınlığını değerlendiren 2 polis memuru elindeki bıçağı alarak ayaklarından sıkıca tuttu. Balkondaki polisler ve yakınları Osman G.'yi kemeri ve ayaklarından yakalarken, itfaiyenin merdivenine çıkan 2 polis memuru şahsı uzun uğraşlar sonucunda güçlükle ellerini kelepçeleyerek balkondaki polislerin yukarıya çekmesini sağladı.

Sedyeye bağlanarak indirilen Osman G, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 17:46
  1. Antalya
  2. Manavgat

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