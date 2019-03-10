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Kriz çıkaracak skandal uygulama! 4 Türk iş adamı Çin'de gözaltına alındı

Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nda 4 Türk ihracatçı, skandal biçimde gözaltına alındı.

10 Mart 2019 Pazar 15:46
Kriz çıkaracak skandal uygulama! 4 Türk iş adamı Çin'de gözaltına alındı

150 Türk mermer firmasının katıldığı Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’ndaTürk mermerciler büyük şok yaşadı. Fuarın son gününde 4 Türk ihracatçısı gözaltına alındı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın son gününde 4 Türk ihracatçısının gözaltına alınmasının, sektörün Çin pazarındaki ilişkilere zarar vermeyeceklerine inandığını bildirdi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, olayın son derece güçlü olan Türkiye-Çin ilişkilerine zarar vermemesini dilediklerini, Çin'in Türk doğaltaş sektörü için öncelikli ihraç pazarı olmaya devam edeceğini belirtti.

Büyükelçi ilk andan itibaren yanlarında oldu

Türkiye'nin Çin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'in ilk andan itibaren yanlarında olduğunu, Türkiye'nin Guanco Başkonsolosu Melih Bora Kerimoğlu'nu Xiamen'e gönderdiğini vurguladı.

Çin'in doğaltaş ithalatının gerilediği bir dönemde Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na 150 Türk firması ile gittiklerini belirten Kaya, "Özellikle işlenmiş ürüne yönelik büyük bir ilgi ve talep vardı. Beklentilerin çok üzerinde, başarılı geçen fuarın son günü 4 Türk mermer ihracatçısının gözaltına alınmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Şu anda bir netlik yok, Pazartesi günü resmin daha net ortaya çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaya, Çin polisinin fuar boyunca firmaları rahatsız edecek hiçbir tutumunun olmadığın belirterek, şunları kaydetti:

"Türk firmaları güvenlik açısından hiçbir sorun yaşamadı. Çin, Türk doğaltaş sektörünün en büyük ihraç pazarı. Yüzlerce firmamız Çin'e uzun yıllardır milyarlarca dolarlık ihracat yaptı, bundan sonra yasalara uygun şekilde ihracat yapmaya devam edecek. Bu olayın sektörümüzün Çin pazarındaki ilişkilerine zarar vermeyeceğine inanıyoruz. Çinli müşterilerimizi 27-30 Mart'ta İzmir'de düzenlenecek olan İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda ağırlamak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

Gözaltının sebebi 'Vergi ihlali'

Öte yandan, Çin'de "geçmiş dönemde şirketlerinin vergi ihlalinde payları olduğu" gerekçesiyle gözaltında bulunanların dışında, Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na katılan 150 Türk ihracatsının Türkiye'ye döndüklerini de bildirildi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 15:46
  1. İzmir
  2. Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı
  3. Çin
  4. Çin Halk Cumhuriyeti
  5. Türk mermerciler
  6. skandal gözaltı
  7. Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya
  8. Türkiye'nin Çin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen

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  • ertugrulertugrul55 dk önce
    bunlara ayninda daha büyük cevabla , aynisi Türkiyedeki cinli pisliklere yapmassaniz, mesaji almaz, ayni pisligi yapmaya devam edecektir, bu böcek, köpek, bok, hasere yiyicileri.

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