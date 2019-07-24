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Kriz aşılamadı! Süper Lig'in başlama tarihi ertelenebilir

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala kulüpler ile yayıncı kuruluş BeinSports arasında yaşanan kriz aşılamaması nedeniyle Lig'in başlama tarihinin ertelenebileceği öğrenildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:04
Kriz aşılamadı! Süper Lig'in başlama tarihi ertelenebilir

Daha önce çekileceğine dair söylentiler ortaya çıkan Katarlı BeinSports’un Süper Lig yayın hakları için döviz kurunu sabitleme isteği ve kulüplere ödenecek avansların gecikmesi krize yol açtı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, zarar ettiğini belirterek kulüplere yapılacak ödemeleri döviz kurunu sabitleyerek yapmak isteyen yayıncı kuruluşa kulüpler ret cevabı verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma şartlarını yeniden gözden geçirmek için masaya oturan yayıncı kuruluş, kulüplerin geri adım atmamasından kaynaklı olarak olumlu sonuç alamadı. Haberde, tüm bu gelişmelerin ardından Süper Lig'in başlama tarihinin ertelenmesi gündeme geldiği kaydediliyor.

Buna göre, eğer yayıncı ile TFF arasında anlaşma sağlanamazsa sözleşmenin feshi de tartışılmaya başlanacak. Bununla birlikte Süper Lig'in yayın haklarını almak isteyen diğer firmalar da işin içine dahil olabilecek ve yeni bir ihale sürecine girilecek.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:04
  1. Türkiye Futbol Federasyonu
  2. BeinSports
  3. Süper Lig yayın hakları
  4. Süper Lig
  5. Süper Lig'in başlama tarihi

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