Kritik zirve sonrası, AK Parti'den ittifak açıklaması! 'İş birliği için olumlu noktadayız'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kritik zirve sonrası yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde MHP ile iş birliği konusuna değinerek, "İş birliği için olumlu noktadayız" dedi.21 Kasım 2018 Çarşamba 18:45
AK Part Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleşen Erdoğan-Bahçeli zirvesinin ardından önemli bir açıklama yaptı.
Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle;
- Önemli ve verimli bir görüşme yapıldı. Yerel seçimdeki iş birliğiyle ilgili son derece olumlu noktadayız
- Cumartesi, Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki tanıtım toplantısında Ankara, İstanbul, İzmir dahil yaklaşık 40 yerdeki adayları ilan edeceğiz.
- Bugün yeni bir durumdayız. Yerel seçimde Cumhur ittifakı son derece olumlu noktada.
Ayrıntılar gelecek...
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