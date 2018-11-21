Kritik zirve sonrası, AK Parti'den ittifak açıklaması! 'İş birliği için olumlu noktadayız'

AK Part Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleşen Erdoğan-Bahçeli zirvesinin ardından önemli bir açıklama yaptı.

Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle;

- Önemli ve verimli bir görüşme yapıldı. Yerel seçimdeki iş birliğiyle ilgili son derece olumlu noktadayız

- Cumartesi, Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki tanıtım toplantısında Ankara, İstanbul, İzmir dahil yaklaşık 40 yerdeki adayları ilan edeceğiz.

- Bugün yeni bir durumdayız. Yerel seçimde Cumhur ittifakı son derece olumlu noktada.

Ayrıntılar gelecek...