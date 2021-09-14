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Ekonomi Kritik veriler açıklandı! New York borsası güne yükselişle başladı
Ekonomi

Kritik veriler açıklandı! New York borsası güne yükselişle başladı

Enflasyonun ağustosta yavaşlama göstermesinin ardından New York borsası güne yükselişle başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 16:56:00 -
Kritik veriler açıklandı! New York borsası güne yükselişle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,24 artarak 34.954,09 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,37 artışla 4.485,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kazançla 15.172,5 puana yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına ilişkin endişeler ve para politikasına dair belirsizliklerle dün karışık bir seyir izleyen endeksler, bugün açıklanan enflasyon verisinin ardından açılışta yükseliş gösterdi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 ile beklenenden az artarken, yıllık bazda yüzde 5,3 artışla beklentilerle paralel gerçekleşti. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ağustosta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 4 artarak beklentilerin altında bir seyir izledi.

Analistler, ağustosta yavaşlama gösteren enflasyon verisinin; ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonun geçici olduğuna ilişkin beklentilerini doğrular nitelikte olduğunu, Fed'in varlık alımlarını erken azaltmaya başlayacağı endişelerini hafiflettiğini belirtti.

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