  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Neresinden bakarsan bak riyakarlık! Bunlar da çocuk değil mi Kılıçdaroğlu?

Belediye karanlığa gömüldü! Kaçakçı başkan yaptı komünistliğini

Mahkemeye düştü, CHP’lileri Saraçhane’ye çağırdı İmamoğlu’na destek Meral Hanım’dan

Babasından öğrendiği mesleğini 60 yıldır sürdürüyor

Sisi’den skandal hamle! Sende hiç utanma yok mu?

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Ortak adımlar atmaya hazırız

4. kez kalp krizi geçirdi, hastaneye yetiştirildi, ilk sözü bu oldu

Türkiye'de üretilen Hyundai Bayon'u ülkeler yakından takip ediyor, istiyor! Hyundai Bayon aralık ayı fiyat listesi

CHP hep böyle, basın özgürlüğü, adalet, hak hukuk, Atatürkçülük hep lafta! Gazeteciyi yere yatırarak ölesiye dövdü

Tapuda yeni dönem! Yenilemeyen yanar
Kadın - Aile Kritik uyarı: Uzman isim açıkladı! Türkiye'de bu hastalık kadınlarda daha sık görülüyor! Fibromiyalji ağrıları için...
Kadın - Aile

Kritik uyarı: Uzman isim açıkladı! Türkiye'de bu hastalık kadınlarda daha sık görülüyor! Fibromiyalji ağrıları için...

Uzman isim açıkladı: Kişinin yaşam kalitesini önlemli ölçüde etkileyen rahatsızlıklardan bir olan Fibromiyalji, kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülüyor. Uzm. Dr. Erhan Özfidan, hastalığın belirtilerini ve korunma yollarını anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 19:20:00 - 2022-12-14 19:33:16
Kritik uyarı: Uzman isim açıkladı! Türkiye'de bu hastalık kadınlarda daha sık görülüyor! Fibromiyalji ağrıları için...

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon doktorlarından Uzm. Dr. Erhan Özfidan, günümüz çağında yaygın kas iskelet sistemi ağrısı, uyku bozukluğu ve yorgunluğun birlikte görüldüğü bir ağrı sendromu olan Fibromiyalji hakkında açıklamalarda bulundu. Özfidan, hastalığın kadınlarda daha çok görüldüğünden bahsetti.

Uzm. Dr. Erhan Özfidan, “Vücutta ağrı ve sertlik, yorgunluk hissi, depresyon, uyku problemleri, konsantrasyon, migren gibi belirtiler fibromiyaljiye işaret edebilmektedir” dedi.

Uzm. Dr. Özfidan, “Fibromiyalji, bazı bölgelerde kronik kas ağrıları olarak tarif edilen yumuşak doku romatizmasıdır. Fibromiyalji, en belirgin özelliği vücutta ağrı olarak bilinse de çoğunlukla uyku sorunu, yorgunluk ve duygusal sıkıntıya sebep olabilmektedir. Çoğunluğu kadınlar olmak üzere birçok kişide görülebilmektedir. Fibromiyaljinin nedeni tam olarak bilinmese de genetik yatkınlık, stres, depresyon, obezite ya da viral enfeksiyonlar risk faktörleri arasındadır” dedi.

“HER HASTAYA UYGULANAN TEDAVİ YÖNTEMİ HASTANIN ŞİKAYETLERİNE GÖRE DEĞİŞİYOR”

Her hastaya özel tedavi uygulandığını belirten Dr. Özfidan, “Fibromiyaljinin sıklıkla görülen belirtileri mevcuttur. Vücutta ağrı ve sertlik, yorgunluk hissi, depresyon, uyku problemleri, konsantrasyon, migren gibi belirtiler, fibromiyaljiye işaret edebilmektedir. Kesin tanıyı koyabilmek için hastanın anamnezini dinlemek gerekli görülen tetkiklerle birlikte teşhis koymak oldukça önemlidir. Korona virüs geçiren ve şikayetleri uzun süre geçmeyen hastalar fibromiyalji benzeri şikayetler yaşayabilmektedir. Bu yüzden kliniğimize gelen hastaların şikayetlerini dinledikten sonra gerekli tedavi programını başlatıyoruz. Burada hassas olan konu her hastaya uygulanan tedavi yöntemi, hastanın şikayetlerine göre değişmektedir” ifadelerini kullandı.

"YAŞAM TARZINDA YAPILACAK BAZI DEĞİŞİKLİKLER TEDAVİ SÜRECİNİ OLUMLU YÖNDE ETKİLEMEKTEDİR"

Hastaların zararlı içecek ve maddelerden uzak durmalarını öneren Uzm. Dr. Özfidan, “Fibromiyalji hastalarının düzenli olarak spor yapmaları, stresten uzak durmaları, beslenme şekillerine ve uyku saatlerine özen göstermeleri, yaşam tarzında yapılabilecek bazı değişiklikler hastalığın tedavi sürecinde fayda sağlayacaktır. Bunların dışında kahve, alkol ve sigara tüketiminin sınırlandırılması semptomların azalmasına yardımcı olabilmektedi” şeklinde bilgi verdi.

Zerdeçal bal, limon karışımı şaşırtan tarifi! Etkisini anında gösteriyor: Bu haberden sonra herkes kullanacak
Zerdeçal bal, limon karışımı şaşırtan tarifi! Etkisini anında gösteriyor: Bu haberden sonra herkes kullanacak

Gıda

Zerdeçal bal, limon karışımı şaşırtan tarifi! Etkisini anında gösteriyor: Bu haberden sonra herkes kullanacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne kadar somut bir örnek değil mi? Yıldırım Kaya'nın özrüne inanan varsa kerizdir!
Gündem

Ne kadar somut bir örnek değil mi? Yıldırım Kaya'nın özrüne inanan varsa kerizdir!

TÜRGEV, KADEM, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti, AGD, MGV ve diğer pek çok vakfın isminin bulunduğu kağıdı göstererek Meclis kürsüsünde kin ve nef..
Erdoğan'ın yeni başdanışmanı meğer... O detay gündeme bomba gibi düştü! Türkiye'de ilk defa…
Gündem

Erdoğan'ın yeni başdanışmanı meğer... O detay gündeme bomba gibi düştü! Türkiye'de ilk defa…

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni başdanışman ataması dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı..
Mahkemeye düştü, CHP’lileri Saraçhane’ye çağırdı İmamoğlu’na destek Meral Hanım’dan
Gündem

Mahkemeye düştü, CHP’lileri Saraçhane’ye çağırdı İmamoğlu’na destek Meral Hanım’dan

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23