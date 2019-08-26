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Kritik uyarı! 'Gram altın 320 TL olacak'

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altın fiyatlarındaki artışa ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Altın fiyatlarının düşeceği konusunda ümitli değiliz. Bu fiyatları arayacağımız kanaatindeyiz. 320 lira seviyelerini görecektir” dedi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:50
Kritik uyarı! 'Gram altın 320 TL olacak'

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altın fiyatlarının yükselmesiyle ilgili olarak, "Altın fiyatlarının düşeceği konusunda ümitli değiliz. Bu fiyatları arayacağımız kanaatindeyiz. 320 lira seviyelerini görecektir” dedi. ABD ve Çin arasında artan ticaret gerilimi nedeniyle Türkiye saatiyle gece 00.00’dan sonra açılan Asya piyasalarında sert satışlar yaşandı. Gram altının fiyatı 311 lira seviyelerine çıktı. Şu anda 285 liradan işlem görüyor.

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının fiyatının 2 aydır istikrarlı bir şekilde yükseldiğini belirterek, “Altının bu borsadaki ürünlere ek olarak artısı güvenilir bir liman olması ve her ortamda rahatlıkla tedavüle girip nakit para yerine geçebilmesi. Amerika ile Çin’in ticari anlaşmazlıkları bugün bütün dünyadaki ürünlerde olduğu gibi altında da ivme hareketlerine yol açtı. Son 2 aydır Çin’in Amerika’nın yaptıklarına karşılık vermesi ve bazı ülkelerdeki işsizlik, dış ticaret gibi verilerin olumsuz çıkması fiyatın yükselmesine yol açtı. Türkiye’de de iç piyasa görülen siyasi anlamdaki gerginlikler ve olumsuzluklar, hükümet kanadındaki gelişmeler döviz ve altın oranlarını etkiledi” dedi.

Gece saatlerinde altının fiyatı 311 lirayı bulduğunu hatırlatan Başman, “Gece açılan Yeni Zelanda, Sydney, Tokyo, Hong Kong, Şanghay borsalarındaki bir gelişmenin ürünü olduğu kanaatindeyim. Sabaha doğru gelişmeler giderildi ki fiyatlar geri yaptı. Sabah gözümüzü açtığımızda Cumartesi gününe göre fiyatların 5 ile 5 buçuk lira arasında yukarı çıktığını gördük” diye konuştu.

'Fiyatlar evlenecek çiftleri olumsuz etkiliyor'

Altın fiyatlarının yükselmesinin evlenecek çiftleri olumsuz etkilediğini aktaran Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, şunları kaydetti:

“Allah evlenecek çiftlerin yardımcısı olsun. Özellikle altın bazında çiftleri çok olumsuz etkiliyor. Şu anda bir alyans 800 liradan başlıyor ve 2 alyans bin 600 lira, buna birde tek taş eklersek fiyat 2 bin lirayı geçiyor. Pırlantadan bahsetmiyorum bile. Bunun yanı sıra bileziği, kolyesi, küpesi, bilekliği ve zinciri gibi ürünleri katacak olursak fiyatlar yüzde 20 ile 30 oranında arttı. Bu evlenenlerde bir takım fedakarlıklara sebep olacak kanaatindeyim. Bu da işlerimizi olumsuz etkileyecek.”

'Altın yerini nakit paraya bıraktı'

Düğünlerde altın takmak yerine artık para takıldığını anlatan Başman, “Bir çeyrek altın 475 lira, bir gram altın oldu 290 lira. Orta gelirli veya dar gelirli insanların çeyrek takmaları maalesef sıkıntı. Genel olarak da baktığınızda parayla geçiştiriyorlar. 100 lira takıyorlar 150 lira takıyorlar” şeklinde konuştu.

'Bu fiyatları arayacağız'

Başman, fiyatların yakın zaman içerisinde daha da artacağını söyleyerek, “Fiyatların düşeceği konusunda ümitli değiliz. Bu fiyatları arayacağımız kanaatindeyiz. Çok uzun vadede değil. Bizden bu konudaki daha önde olan borsa ve yatırım uzmanları 300, 320 lira seviyelerini telaffuz etmeye başladı. Yıl başına kalmayacak kanaatindeyim. Düşmesi için ortalığın sakinleşmesi lazım” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:50
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