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Dünya Kritik uyarı: Gelecek yıl tam anlamıyla bir felaket olacak
Dünya

Kritik uyarı: Gelecek yıl tam anlamıyla bir felaket olacak

Dünya Gıda Programı (WF) Direktörü David Beasley, gelecek yıl en kötü insani krizlerden birinin yaşanabileceği ve 12 ülkenin kıtlık riski ile karşı karşıya kalabileceği ikazında bulundu. Beasley, "Gelecek yıl tam anlamıyla bir felaket olacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 23:21:00 - 2020-12-04 23:27:05
Kritik uyarı: Gelecek yıl tam anlamıyla bir felaket olacak

Dünya Gıda Programı (WF) Direktörü David Beasley, gelecek sene en kötü insani krizlerden birinin yaşanabileceği ve 12 ülkenin kıtlık riski ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Beasley, BM Genel Kurulunda düzenlenen Kovid-19 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Gelecek yıl tam anlamıyla bir felaket olacak." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve devam eden savaşlar yüzünden insani ihtiyaçların iki kat artığına işaret eden Beasley, kıtlığın 12 ülkenin "kapısını çaldığını" belirtti.

Beasley, risk altındaki 12 ülkeyi açıklamazken, bir an önce harekete geçilirse kıtlığın önüne geçilebileceğini söyledi.

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Yorumlar

Metin

Gaybı hz ALLAH cc bilir .ama insan oğlu azdı bunun neticesinde hz ALLAH ın azabı yakındır bunuda hz ALLAH bildirmiyor kitabında
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Şükrü GÜZEN

Allah bilir.... Felâket tellallığı yapmayın.... işiniz gücünüz insanlığa ümitsizlik pompalamak....
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