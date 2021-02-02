Kritik uyarı geldi! Maskelerde bu damga yoksa sakın almayın

Covid-19 salgınının başlamasından bu yana hayatın bir parçası haline gelen maskelerin artık satılmadığı yer kalmadı. Pazarda, sokakta, markette ve hatta teknolojik ürün satan mağazalarda bile artık maske satılır duruma geldi.



Tanesi ortalama 24 kuruşa gelen maskeler, koruyuculuk konusunda endişe verici bir hal almış durumda. Peki ama koruyucu ve gerçekten sağlığımızı tehdit etmeyen maskeleri nereden almalıyız?



Güvenli maske ile ilgili merak ettiğiniz her şey bu haberimizde...



Aksaray Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Baz, merdiven altı üretilen maskelerin koruyucu olmadığını belirterek, maske kutularının üzerindeki 'CE' sertifikasının ve barkod numaralarından Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlarının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Baz, "Merdiven altı üretilen maskeleri vatandaşlarımız taktığı zaman koruduğunu zannediyor; ama maalesef takan kişilerin koronavirüs hastalığına yakalanmasına sebep oluyor” dedi.

"Bunları kullananlar koronavirüs kapıyor"

Standartlara uygun maskelerin yanında piyasada merdiven altı diye tabir edilen maskelerin satılması, kullanan kişide önlem aldığı duygusuyla koronavirüse yakalanma olasılığını artırıyor. Covid-19 ile mücadelede en etkisi silahın maske olduğunu ifade eden Aksaray Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Baz, merdiven altı üretilen maskeler konusunda uyarıda bulundu. Baz, "Bu merdiven altı maskelerin koruyucu özelliği yok. Bu maskeleri vatandaşlarımız taktığı zaman koruduğunu zannediyor ama maalesef ki takan kişiler koronavirüs hastalığına yakalanmasına sebep oluyor. Bunun yanında kış mevsimi olduğundan dolayı maskelerde nemlenme meydana geliyor. Bu merdiven altı koruyuculuğu olmayan maskelerden kullanan vatandaşlar maalesef koronavirüs kapıyor” dedi.

'Son günlerde gevşeme meydana geldi'

Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirlerin büyük bir oranda salgını azalttığını belirten Baz, "Şu anda mücadelemiz bitmiş değil, mücadeleye son sürat devam edeceğiz. Bu savaşta en önemli argümanımız maske mesafe ve temizlik. Bu kurallara sonuna kadar, rivayet edeceğiz. Son günlerde bir gevşeme meydana geldi. Maske kullanımı konusunda vatandaşlarımız bir hayli sıkıntı yaşıyor. Yeniden yaz mevsiminde olduğu gibi alışkanlıklarımıza dönmeye başladık. Maskeleri çene altı ve burun altı ile kollara taktıklarını görüyoruz. Bu bizi gerçekten çok üzüyor. Mücadelemiz en son koronavirüs vakası kalana kadar, devam etmesi gerekiyor” diye konuştu.

CE damgasının olması gerekiyor

İyi bir maskenin 50 adetinin 25 ile 35 TL arasında değiştiğini ifade eden Baz şöyle konuştu: "Cerrahi maskenin 3 katlı ve maske kutusunun üzerinde ürünün standartlara uygun olduğunu gösteren CE damgası olması gerekiyor. Kutu üzerindeki barkodu, cep telefonlarına indirip, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) mobil uygulamasına okuttuğunuz zaman firmayla ilgili bilgilere ulaşırsınız. Bu sayede, firmanın kaydına, gerekli izinlerin alınıp alınmadığına ulaşılabilir. Eğer böyle bir imkânınız yoksa eczanelerden yardım isteyebilirsiniz. Bunun yanında pazarda ve sokaklarda 10 ile 13 TL arasında maske satılıyor. Bu maskelerini kullanan vatandaşlarımız korunduklarını sanıyor. Ama korunamıyor."