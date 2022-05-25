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Ekonomi Kritik toplantıdan bilgiler sızdı! İşte maaşlara gelecek zam oranları
Ekonomi

Kritik toplantıdan bilgiler sızdı! İşte maaşlara gelecek zam oranları

Beştepe, dün milyonları ilgilendiren iki önemli toplantıya ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki toplantılarda, 3600 ek gösterge ve kripto para düzenlemeleri masaya yatırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 13:11:00 -
Kritik toplantıdan bilgiler sızdı! İşte maaşlara gelecek zam oranları

Dün Ankara'da kira artışları haricinde iki önemli toplantı daha yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki toplantılarda, 3600 ek gösterge ve kripto para düzenlemeleri masaya yatırıldı. Beştepe'de yapılan toplantıya Fuat Oktay'ın yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katıldığı öğrenildi.

Yüzde 25 artış

NTV'de yer alan habere göre toplantıda ek gösterge çalışmalarındaki son hazırlıklar ele alındı. Bakan Bilgin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapması ve sonrasında Memur-Sen'i nihai toplantı için çağırması bekleniyor. Dört meslek gurubu için (Polis, hemşire, din görevlisi, öğretmen) emekli ikramiyeleri ve emekli maaşında yüzde 25'e yakın artış öngörülüyor.

Kripto para yasa tasarısında neler var?

İkinci toplantıda ise bir süredir hazırlıkları süren kripto para düzenlemesi ele alındı. Bir önceki toplantıya ek olarak bu defa Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katılımcılar arasında yer aldı.

Yasa haline gelmesi planlanan taslağın içeriğine göre, Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasası araçlarının kripto varlıklar olarak ihracına yönelik esasları belirleyebilecek. Bu konuda her türlü yaptırım ve düzenleme için kripto varlığın türüne göre Merkez Bankası, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ayrı ayrı yetkili olabilecek. Kripto varlık alım-satım platformu kurulabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak gerekecek. 

Yurt dışında yerleşik kripto varlık platformları, ilgili yasa yürürlüğe girdikten sonra bir ay içinde Türkiye'de yerleşik kişilere hizmet vermeyi, faaliyetlerini sonlandıracak. Hazırlanan taslağa vergisel boyut içeren yeni maddelerin eklenmesi de öngörülüyor.

 

 

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