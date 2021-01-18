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Gündem Kritik toplantı sonrası ilk açıklama: Olumlu bir atmosfer oluşturacağız
Gündem

Kritik toplantı sonrası ilk açıklama: Olumlu bir atmosfer oluşturacağız

Alman mevkidaşı Heiko Maas'la ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye-Almanya ilişkilerinde son dönemde oldukça pozitif gelişmeler var. Olumlu bir atmosfer oluşturacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 15:28:00 - 2021-01-18 16:05:26
Kritik toplantı sonrası ilk açıklama: Olumlu bir atmosfer oluşturacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarında satırbaşları;

"- Pandemiye rağmen ticari ilişkilerimiz iyi gidiyor.

- Turizm anlaşmalarımız başka ülkeler için örnek oldu.

- Önümüzdeki süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık.

- Türkiye-Almanya ilişkilerinde son dönemde oldukça pozitif gelişmeler var. Olumlu bir atmosfer oluşturacağız.

- Yunanistan ile görüşmeye hazırız."

Maas'ın konuşmasından satırbaşları;

" - Son dönemde çok sayıda pozitif sinyal olduğu için bu ani ziyareti gerçekleştirmek istedik.

- Geçen yıl Türkiye ile AB arasında Doğu Akdeniz konusunda zorlu bir süreç geçti.

- Müttefiklerimizin (Yunanistan-Türkiye) savaş gemilerinin tekrar karşı karşıya geldiğini görmek istemiyoruz.

- Dönem başkanlığımızda bu ilişkilerin olumlu bir havaya dönmesi için büyük bir çaba gösterdik.

- İstikşafi görüşmelerin haftaya başlayacak olması bizi çok mutlu etti. Tekrar diplomasi yoluna girilmesi olumlu bir gelişme.

- Doğu Akdeniz'deki gerilimi karmaşık bir konu ancak çözümsüz değil.

- Artık ileriye bakmalıyız. Hep geriye baktık."

SORU-CEVAP

- "(İstikşafi görüşmeler) Çavuşoğlu: Yunanistan'ın NATO bünyesinde kurulan mekanizma toplantılarına tekrar katılmaya başlamasından memnuniyet duyuyorum. Yunanistan hangi sebeple sadece deniz yetki konularını ya da Doğu Akdeniz ile ilgili meseleleri görüşeceğiz dedi bilmiyorum ama bu gerçekten doğruysa faydalı bir yaklaşım değil. Neden? Yunanistan ile Türkiye arasında çok kez gerginliğe yol açan konular var. Tüm bu konuları nasıl çözeceğimizi Yunanistan ile görüştük. 60 tur ne konuştuysak 61'incide de onu görüşeceğiz. Doğu Akdeniz konferansı teklifinde bulunmuştu sayın Cumhurbaşkanımız. AB tarafına ilettik, henüz bir cevap gelmedi. Türkiye raportörü ile görüşeceğiz. Brüksel'e gitmişken ev sahibi ülkenin dışişleri bakanıyla baş başa görüşme gerçekleştireceğiz.

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