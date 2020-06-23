  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Kritik toplantı sona erdi! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbirler geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Toplum Bilimleri Kurulu toplantısında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler ve Kurban Bayramı'na yönelik uyarı ve önlemler ele alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 12:30:00 -
Kritik toplantı sona erdi! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbirler geliyor

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınında sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda çalışan Toplum Bilimleri Kurulu'nun toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirildi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, YKS'ye girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramı'na yönelik uyarı ve önlemler, normalleşme sürecinde gençlere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.

Sağlık Bakanı Twitter'dan duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından da "Toplum Bilimleri Kurulumuzla yeni toplantımızı yaptık. Koronavirüs salgınına karşı farklı bilim dallarından bilim insanlarımızın sürece katkılarından yararlandığımız toplantılarımızın bugünkünde gündemimiz YKS’ye girecek öğrencilerin psikolojisi ve alınabilecek ek tedbirler oldu." mesajını paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer

Sayın bakanın maskesi yok 900 tl ceza yemesi gerekiyor. Yetkililer göreve. ....
  • Yanıtla
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı