Kritik seviyede: Bitcoin ve kripto paralarda son durum!

Son ticaret oturumlarından sonra, Bitcoin %2,5’lik bir düşüş yaşadı ve bu, önde gelen kripto para biriminin gelecekteki yörüngesi hakkında bazı soruları tekrar gündeme getirdi. Yatırımcılar çeşitli teknik göstergeleri ve piyasa trendlerini analiz ederken, Bitcoin’in bir sonraki hamlesini etkileyebilecek faktörleri gözden geçirip tartmak önemli bir yan etken haline geliyor.

Haftanın en büyük olayı olarak beklenen geçen Cuma günü ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Endeksi verileri beklentilerin altında kaldı. Ancak, verilerin Federal Rezerv’in faiz oranlarını yükseltmeyi ertelemeyeceğini göstermesiyle dolar ufak bir yükseliş yakaladı. Dolar endeksi (DXY) %0,15 artarak 101,81 oldu.

Fed’in 3 Mayıs’ta alacağı faiz kararında faiz oranı muhtemelen 25 baz puan artarak %5’ten %5,25’e çıkacak.

Fed bu stratejiden sapar ve 25 baz puandan fazla bir artış önerirse, daha güçlü bir ABD dolarını gösteren olay gerçekleşir ve Bitcoin fiyatında düşüşe neden olur. Bu nedenle, bu olay dalgalanması gerçekleşebileceğinden yatırımcılar dikkatli davranıyorlar.

Bunların yanı sıra, Tesla’nın 1. çeyrek sonu raporları, 2023’ün ilk üç ayında tutarlı bir Bitcoin bakiyesi tuttuğunu gösteriyor. Şirketin açıklamasına göre, 2023’ün 1. Çeyreğinde Tesla, 2022’nin 4. Çeyreğindekiyle aynı miktarda dijital varlığa sahip: 184 milyon dolar.

Şirketin dalgalı çeyrek boyunca herhangi bir Bitcoin satın almadığı veya satmadığı bilgisi, Bitcoin sektöründe bir hareket yarattı.

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BTC/USDT bir günde %2,5 düşüşle 28.100 dolardan işlem görüyor. Bitcoin’in fiyatı, ABD PCE verilerinin Haziran ayında başka bir Fed faiz artırımına yönelik beklentileri artırmasının ardından düştü.

Mumların oluşumu, piyasada düşüş eğiliminin hakim olduğunu ve aynı zamanda RSI ve MACD göstergelerinin satış bölgesinde olduğunu ve bugün Bitcoin fiyatında düşüş eğilimi olasılığını desteklediğini gösteriyor.

Bitcoin’in 4 saatlik zaman diliminde görebileceğiniz bir trend çizgisi ile genişleyen 28.000 seviyesi civarında anında destek bulması muhtemel. Ancak bu 28.000 seviyesinin altındaki bir kırılma, BTC fiyatını bir sonraki destek seviyesi olan 27.195’e götürme potansiyeline sahiptir.

(Not: Bu haber bir yatırım tavsiyesi taşımaz! Bitcoin’in fiyat tahmini ve kripto para piyasasındaki haberler, bundan sonraki yatırımlarınıza yönelik herhangi bir öneri teşkil etmez. Tüm alacağınız kararlar size aittir.)