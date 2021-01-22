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Gündem Kritik operasyon! İnfaz listesi ele geçirildi
Gündem

Kritik operasyon! İnfaz listesi ele geçirildi

Ankara'da infaz mahkemesi kuran ve bir kişiyi infaz eden DAEŞ'lilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi için gözaltı kararı verildi. Yapılan aramalarda 5 kişilik infaz listesi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 11:03:00 -
Kritik operasyon! İnfaz listesi ele geçirildi

Irak ve Suriye'de silahlı faaliyet gösteren ve yabancı uyruklu bir kişinin terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülmesi olayına karıştıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Suriye ve Irak'ta DEAŞ içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterirken ölen örgüt mensuplarının geride kalan yakınlarına 'Kefele' adı altında para dağıtımı yapan örgüt mensuplarının deşifresine yönelik fiziki ve teknik çalışma yapıldığı bildirildi. Gelen ihbar ve alınan gizli tanık ifadesi sonrası yabancı uyruklu bir kişinin DEAŞ mensupları tarafından öldürülmesi olayına da karıştıkları tespit edilen tümü yabancı ülke vatandaşı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 3 ilde şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

NTV canlı yayınında Gökhan Gerçek, infaz görüntülerine de ulaşıldığını, örgüt evlerinde yapılan aramalarda 5 kişilik daha infaz listesinin bulunduğunu, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

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