Kritik noktalar hedef alındı! Rusya’dan Ukrayna’ya yeni saldırı

Rusya, Ukrayna’daki askeri sanayi tesisleri ile yakıt ve enerji altyapısını hedef alan yeni bir saldırı düzenlediğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör" eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri işletmeler ile yakıt ve enerji tesislerini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'ya yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Terör saldırısı vurgusu

Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren, seyir füzeleri, insansız hava araçları (İHA) üreten işletmelere, Ukrayna ordusu için kullanılan yakıt ve enerji tesislerine yoğun saldırı düzenledi." ifadesi yer aldı.

Saldırının karadan, havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla düzenlendiği bildirilen açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin de vurulduğu kaydedildi.