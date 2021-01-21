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Gündem Kritik maddeler var! Erdoğan'a sunuldu
Gündem

Kritik maddeler var! Erdoğan'a sunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dün sunulan yeni ekonomi ve hukukta reform paketinde önemli başlıklar yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 10:02:00 -
Kritik maddeler var! Erdoğan'a sunuldu

Cumhurbaşkanlığı'nda son hali verilerek haftaya yapılması planlanan AK Parti MYK toplantısında son kez değerlendirilecek düzenlemeler, önce Erdoğan tarafından "çerçeve belge" olarak kamuoyuna açıklanacak. Bu açıklamanın şubatta yapılması beklenirken, ardından reform düzenlemeleri parça parça Meclis gündemine getirilecek.

Hakimlere Coğrafi teminat verilmesi de masada 

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, hazırlıklar kapsamında dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Külliye'de, ilgili bakanlıklar ve parti kurmaylarıyla bir değerlendirme toplantısı daha gerçekleştirildiği ve ardından hazırlanan taslak metnin Erdoğan'a sunulduğu öğrenildi. Erdoğan'ın masasında olan düzenlemeler arasında, ağır ceza mahkemelerinin yargılama kapsamına giren davalarda tutukluluk sürelerinin azaltılması, iddianameler tamamlanarak yargılamaya başlanılmasıyla ilgili süreçlerde her mahkemeye "süre şartı" getirilmesi, hakimlere "coğrafi teminat" verilmesi, AYM ve AİHM'in ihlâl kararlarının "yeniden yargılama" sebebi sayılması gibi başlıklar yer alıyor. Ayrıca AYM'nin bireysel başvurular yönünden iş yükünün azaltılmasına yönelik bir "ara formül" planlanıyor.

Hacizle ilgili şartların yumuşatılması hedefleniyor

Öte yandan Erdoğan'ın açıklayacağı çerçeve belgede anayasa ve yasalardaki hükümleri açık olan ancak uygulamadan kaynaklı sorunların yaşandığı "ifade özgürlüğü" alanıyla ilgili "uygulamadaki farklılıkların giderilmesi"ne yönelik başlıklar da yer alacak. Ekonomide ise yatırım izin süreçlerinin kısaltılması, ticari uyuşmazlıklarda mahkeme yerine tahkimlerin teşvik edilmesi, sözleşmelerde tahkim şartının teşviki, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi sağlanması, hacizle ilgili şartların yumuşatılması hedefleniyor. Mülkiyet hakkının korunmasında devlet-şahıs, şahıs-şahıs arasında süren davaların daha hızlı sonuçlandırılması sağlanacak. Ayrıca ekonomide yabancı yatırımcıya güvence verecek bazı "imtiyaz" düzenlemeleri ile korona sonrası dönemde yabancı sermayenin Türkiye'ye çekilmesi hedefi ve "AB süreçleri" pakette yer alacak.

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