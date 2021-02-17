  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kritik maçın hakemi belli oldu
Spor

Kritik maçın hakemi belli oldu

Süper Lig'de 26.haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Başakşehir - Trabzonspor maçını Halil Umut Meler'in yöneteceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 16:34:00 -
Kritik maçın hakemi belli oldu

Süper Lig'in 26'ncı haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanacak maçların hakemleri şöyle:

19 Şubat Cuma:

19.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Halil Umut Meler

20 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

16.00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

21 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat

16.00 Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

16.00 Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe - Göztepe: Hüseyin Göçek

22 Şubat Pazartesi:

19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! Balon sönüyor
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Balon sönüyor

Kasımda 541 lira olan gram altın yüzde 25 geriledi. Peki altın fiyatlarındaki söz konusu düşme devam edecek mi? Uzmanlar ne diyor? Gram altı..
Gara şehidinin babası
Gündem

Gara şehidinin babası "jetler bombaladı" yalanını çürüttü

Gara'da katledilen 13 şehitten biri olan Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya, terör örgütü PKK'nın şehit vatandaşlarımızın jetlerin bombalama..
Kuruluş Osman dizisinde bir ilke tanıklık edeceksiniz!
Medya

Kuruluş Osman dizisinde bir ilke tanıklık edeceksiniz!

Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’ın 46’ncı bölümüne Malh..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay