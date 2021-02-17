Kritik maçın hakemi belli oldu
Süper Lig'de 26.haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Başakşehir - Trabzonspor maçını Halil Umut Meler'in yöneteceği bildirildi.
Süper Lig'in 26'ncı haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanacak maçların hakemleri şöyle:
19 Şubat Cuma:
19.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Halil Umut Meler
20 Şubat Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka
16.00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
21 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat
16.00 Demir Grup Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan
16.00 Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe - Göztepe: Hüseyin Göçek
22 Şubat Pazartesi:
19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya