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Spor Kritik maç Cüneyt Çakır'a verildi
Spor

Kritik maç Cüneyt Çakır'a verildi

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Başakşehir-Beşiktaş maçında Cüneyt Çakır düdük kalacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 16:36:00 -
Kritik maç Cüneyt Çakır'a verildi

Süper Lig 30. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Başakşehir - Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Kayserispor - Galatasaray maçını Halis Özkahya yönetecek

Ankaragücü - Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler bu hafta Sivasspor - Karagümrük maçını yönetecek.

Süper Lig’de 30. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

12 Mart Cuma

19:00 Başakşehir - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

13 Mart Cumartesi

13:30 Sivasspor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

16:00 Rizespor - Hatayspor: Suat Arslanboğa

16:00 Alanyaspor - Antalyaspor: Sarper Barış Saka

19:00 Kayserispor - Galatasaray: Halis Özkahya

14 Mart Pazar

13:30 Ankaragücü - Göztepe: Hüseyin Göçek

16:00 Erzurumspor - Trabzonspor: Ali Palabıyık

16:00 Gaziantep FK - Denizlispor: Atilla Karaoğlan

19:00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

15 Mart Pazartesi

19:00 Kasımpaşa - Konyaspor: Volkan Bayarslan

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