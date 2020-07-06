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Gündem

Kritik 'Libya' iddiası: Yarından itibaren...

Stratejist Murat Akan, yarından itibaren Libya’da önemli bir siyasi hamle yapılacağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 00:54:00 - 2020-07-06 01:01:23
Kritik 'Libya' iddiası: Yarından itibaren...

Stratejist Murat Akan, sosyal medya hesabından, yarından itibaren Libya’da önemli bir siyasi hamle yapılacağını iddia etti.

Akan, "Libya devriminin önemli isimlerinden Nuri Busehmeyn, UMH’ye destek için yeni bir siyasi oluşumun kuruluşunu açıklayacak. Oluşum içerisinde Libya'da değişim ve reforma inanan önemli aşiretlerden kişiler var." ifadelerini kullandı.

Akan, tweetinin devamında şunları kaydetti: "Oluşumun adı 'Ya Biladi'. Oluşumun sloganı 'Yeni Libya devleti için' (Yeni Libya devletine doğru). Oluşumun kurucu lideri Nuri Busehmeyn, Libya devriminden sonra devletin işlerini yürüten yürütme kurulunun 4 başkanından biri. Söz konusu oluşum; UMH’nin meşruiyetini genişletecek."

İşte o tweetler:

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