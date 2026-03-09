  • İSTANBUL
Kritik Kabine Beştepe'de toplanıyor: Masada savaş ve ikramiye var!
Gündem

Kritik Kabine Beştepe’de toplanıyor: Masada savaş ve ikramiye var!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kritik Kabine Beştepe’de toplanıyor: Masada savaş ve ikramiye var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Kabine’nin ana gündemi, Orta Doğu’da tırmanan ABD-İsrail-İran savaşı ve bu krizin Türkiye ekonomisine etkileri olacak. Milyonların gözü ise toplantı sonrası açıklanması beklenen emekli bayram ikramiyesi rakamında.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe’de yoğun bir gündemle bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantıda, dış politikadan ekonomiye, terörle mücadeleden sosyal desteklere kadar birçok kritik başlık masaya yatırılacak. Toplantının en önemli maddesini, bölgeyi sarsan ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın Türkiye’ye yansımaları oluşturuyor.

SAVAŞ EKONOMİSİ VE KKTC PLANI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, savaşın küresel ve yerel ekonomiye olası etkileri üzerine kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı’nın planları doğrultusunda KKTC’ye F-16 savaş uçaklarının konuşlandırılması ve bölge güvenliği için hazırlanan kademeli stratejiler değerlendirilecek. Gazze ve Lübnan’daki son durum ile Türkiye’nin yeni diplomatik hamleleri de gündemde.

EMEKLİYE MÜJDE BEKLENTİSİ

Milyonlarca emeklinin beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi tutarı bugün netleşebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantı sonrası yapacağı "Millete Sesleniş" konuşmasında ikramiye miktarını ilan etmesi bekleniyor. İç gündemde ise "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında atılacak yasal adımlar ve istihbarat birimlerinden gelen son veriler ele alınacak.

