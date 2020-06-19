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Kritik ifadeler: Tepe kadrosu kıskaçta! Sıra oraya gelecek

Gazeteci Fazıl Duygun, terör örgütü PKK'nın tepe kadrosunun kıskaçta olduğunu, PKK'dan sonra sıra Suriye'deki uzantıları PYD/YPG'ye geleceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 01:34:00 -
Kritik ifadeler: Tepe kadrosu kıskaçta! Sıra oraya gelecek

Gazeteci Fazıl Duygun, terör örgütü PKK'nın tepe kadrosunun kıskaçta olduğunu belirtti.

Hedefin önce terör örgütü PKK'yı bitirmek olduğunu yazan Duygun, daha sonra sıranın örgütün Suriye'deki uzantıları PYD/YPG'ye geleceğini ifade etti.

Duygun, terör örgütü ve destekçilerinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, mezarlarını kazdığı için düşman olduklarını vurguladı.

İşte Duygun'un sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama:

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