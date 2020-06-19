Kritik ifadeler: Tepe kadrosu kıskaçta! Sıra oraya gelecek
Gazeteci Fazıl Duygun, terör örgütü PKK'nın tepe kadrosunun kıskaçta olduğunu, PKK'dan sonra sıra Suriye'deki uzantıları PYD/YPG'ye geleceğini belirtti.
Gazeteci Fazıl Duygun, terör örgütü PKK'nın tepe kadrosunun kıskaçta olduğunu belirtti.
Hedefin önce terör örgütü PKK'yı bitirmek olduğunu yazan Duygun, daha sonra sıranın örgütün Suriye'deki uzantıları PYD/YPG'ye geleceğini ifade etti.
Duygun, terör örgütü ve destekçilerinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, mezarlarını kazdığı için düşman olduklarını vurguladı.
İşte Duygun'un sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama: