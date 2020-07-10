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Gündem

Kritik iddia: Ayasofya'yı kilise yapacaklardı

Gazeteci Yazar İbrahim Karagül, "15 Temmuz başarılı olsaydı, Ayasofya kilise yapılacaktı." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 17:27:00 - 2020-07-10 17:34:39
Kritik iddia: Ayasofya'yı kilise yapacaklardı

Gazeteci Yazar İbrahim Karagül, hain terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz'da yaptığı darbe girişimiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

"15 Temmuz başarılı olsaydı, Ayasofya kilise yapılacaktı." diyen Karagül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'un Avrupa yakası onlara verilecekti. Böyle anlaşmışlardı. 'Zulüm 1453'te başladı' diyenler nerede!"

İşte o tweet:

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