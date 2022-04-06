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Sağlık Kritik haber! İnsan akciğerinde ilk kez rastlandı
Sağlık

Kritik haber! İnsan akciğerinde ilk kez rastlandı

Yapılan bir araştırmada, ilk kez bir insanın akciğerinde mikroplastik partikül saptandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 16:28:00 -
Kritik haber! İnsan akciğerinde ilk kez rastlandı

Yapılan bir araştırmada, ilk kez bir insanın akciğerinde mikroplastik partikül tespit edildi.

Guardian’ın haberine göre, Hull Üniversitesi ve Hull York Tıp Fakültesinden araştırmacılar, 13 hastanın akciğerinden doku örnekleri alarak çalışma yaptı.

Bilim insanları, 13 hastanın 11’inin akciğer derinliklerinde, insan sağlığını tehdit eden 39 mikroplastik partiküle rastlandığını açıkladı.

Çalışmada, akciğerlerde en sık görülen bileşenin plastik ambalajlarda ve şişelerde kullanılan polipropilen olduğu ifade edildi.

Araştırmanın baş yazarlarından Laura Sadofsky, "Daha önce bir kadavrada mikroplastik bileşeni tespit edilmişti ancak bu çalışma ilk kez bir kişinin akciğerinde mikroplastik partikül tespit edildiğini gösteriyor." dedi.

Uzmanlar, insanların mikroplastik kirliliğine maruz kalmasının kaçınılmaz hale geldiğine işaret ederek sonuçların endişe verici olduğunu belirtti.

Çalışmanın ayrıntıları, Science of the Total Environment dergisinde yayımlandı.

Mart ayında yapılan bir çalışmada ise insan kanında ilk defa mikroplastiklere rastlandığı bildirilmişti.

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