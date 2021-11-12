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Siyaset Kritik görüşme sonrası Temel Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması
Siyaset

Kritik görüşme sonrası Temel Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "ittifak" meselesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 19:11:00 -
Kritik görüşme sonrası Temel Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması

 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabul, 2 saat 15 dakika sürmüştü.

Başkan Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ikili görüşmesi gündeme oturdu. Karamollaoğlu, Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi'ye ittifak görüşmeleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Karamollaoğlu, merak edilen ittifak sorusuna da cevap verdi.

Başkanlık sistemi

Selvi, görüşmede ağırlıklı olarak parlamenter sistem ile başkanlık sistemi üzerinde durulduğunu sistemle ilgili önemli değerlendirmeler yapıldığını aktararak Karamollaoğlu'nın Başkanlık sitemiyle ilgili görüşlerini paylaştı.

Karamollaoğlu başlkanlık sitemiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Başkanlık sisteminde, bize göre doğru bulmadığımız yönler var. Onları paylaştım. Sayın Cumhurbaşkanı da başkanlık sistemini savundu. Bize göre istikrarın sağlanması açısından önemli dedi. Ülkede gerginliğin olmaması, farklı düşüncelerin ifade edilmesine imkân sağlanması gerekir dedim. Siyasette de gerginliğin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade ettim. Aslında bunlar benim dışarıda da söylediğim konular. Dışarıda söylediklerimi içeride de belli bir üslupla dile getirdim."

İttifak sorusuna Karamollaoğlu'ndan cevap

Karamollaoğlu, "İttifak konusu gündeme geldi mi?" sorusuna, "Elbetteki gündeme geldi. Sayın Cumhurbaşkanı bizden destek olmamızı istedi. Ben de yönetim anlamında Başkanlık sistemine temelden karşı olmadığımızı söyledim. Ancak denetim ve denge mekanizmalarının olmasını istiyoruz dedim. Amerika’da da başkanlık sistemi var ama denge ve denetleme sistemleri de güçlü dedim. Sayın Cumhurbaşkanı da yüzde 50 artı 1, orada bir sıkıntı var ama siyasi istikrar açısından başkanlık sistemini yararlı görüyoruz dedi. Biz prensip olarak sistem konusunu önemsiyoruz. Onu ifade ettim. Ben zaten daha önce de açıklamıştım. İttifak meselesi gündemde olmadığı için şimdiden o konuda çok konuşmayı doğru bulmuyoruz" diye cevap verdi.

Görüşmeyle ilgili izlenimlerini aktaran Abdülkadir Selvi, "Karamollaoğlu’nun görüşmeden samimi olarak memnun olduğunu gördüm. Zaten bunu kendisi de ifade etti. Ama bu memnuniyeti Cumhur İttifakı’na katılacağı anlamına gelmiyor. Ama Erdoğan ile diyaloglarının süreceği izlenimini edindim" ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

Hatice

Aman bu adam cikarsiz cumhur ittifakina girmez girersede karistirir o baska kulvarlarda geziyor
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