Kritik görüşme sonrası büyük heyecan! Yeni bir dönem başlayabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk arasındaki görüşme farklı sektörlerde beklentileri yükseltti. Musk’ın sahibi olduğu şirketin uzay teknolojileri konusunda yetkinliğine vurgu yapan uzmanlar, Türkiye’nin bu tür iş birlikleriyle gelecekte fırlatılacak enerji uyduları için de önemli kazanımlar sağlayabileceği görüşünde.

Türkiye son yıllarda savunma sanayinin yanı sıra iki farklı alanda daha kritik işlere imza atıyor. Bunlardan biri yerli ve milli otomobil TOGG’un üretim süreci diğeri ise uzay teknolojileri konusunda kaydedilen gelişmeler.

Heyecana yol açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tesla ve SpaceX’in kurucusu ABD’li iş insanı Elon Musk ile görüşmesi bu nedenle farklı alanlarda heyecana neden oldu.

Resmi açıklamada görüşme esnasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındığı vurgulansa da konuya yakın kaynaklar başta elektrikli otomobil olmak üzere diğer konuların da gündeme gelmiş olabileceği düşüncesinde.

Türkiye ile işbirliği hali hazırda var

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu da görüşmeden son derece memnun olan isimlerden biri…

Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in 24 Ocak’ta tek bir roket fırlatımı ile yörüngeye 143 adet mikro uydu yerleştirerek yeni bir rekor kırdığını anımsatan Prof. Dr. Kumbaroğlu, "Uzay teknolojisinde küresel lider konumdaki şirket 8 Ocak’ta Türkiye’nin de 7’nci uydusunu uzaya göndermişti" bilgisini paylaştı.

Uzaydan güneş enerjisi elde edilecek

Bu noktada Türkiye’nin gelecek dönemde SpaceX dahil olmak üzere başka herhangi bir şirketten uydu fırlatma hizmeti satın almasına gerek kalmayacağının altını çizen Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde Türkiye’nin uzaya bağımsız erişimini sağlayacak Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirme Projesi yürütülüyor. Bu nedenle yakın bir gelecekte kendi uydularımızı kendimiz uzaya gönderebileceğiz. Ben bu nedenle Erdoğan-Musk görüşmesinde farklı konuların gündeme gelmiş olabileceği kanaatindeyim.

Türkiye’nin uzay teknolojilerinde öncü ülkeler arasında olması bir zorunluluk. Çünkü gelecek bu teknolojide. Eğer uzay teknolojilerinde önde olursanız enerji sektörü için de çok büyük avantajlar elde edebilirsiniz.

Çünkü bugün uzaya halen haberleşme ve gözlem uyduları gönderiliyor olsa da yakın bir gelecekte enerji uydularının fırlatıldığını göreceğiz. Bu sistemi kabaca; uzayda güneş elektriği üretilerek dünyaya iletilmesi olarak tanımlayabiliriz. Bu konunun üzerine çalışmalar son dönemde hız kazandı. Öte yandan Avrupa Uzay Ajansı buna yönelik bir kampanya başlattı.

İşte tam da bu noktada Sn Cumhurbaşkanı ile Elon Musk arasındaki devam eden görüşmelerin, Türkiye’nin bu teknolojiyi kazanımının enerji açısından da son derece değerli roller oynayabileceğini düşünüyorum. Ümit ederim ülkemiz, son yıllarda bu alandaki kazanımlarını artırarak devam eder."