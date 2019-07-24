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Kritik görüşme sonrası ABD Büyükelçiliğinden flaş açıklama!

ABD Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey görüşmesi sonrası konuyla ilgili açıklama yaptı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:52
Kritik görüşme sonrası ABD Büyükelçiliğinden flaş açıklama!

ABD Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey görüşmesinin samimi, yapıcı geçtiğini ve gelecekte de süreceğini bildirdi.

Büyükelçilikten görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmeler samimi, pozitif yapıcı geçti. Gelecekte sürecek. ABD ve Türkiye Münbiç yol haritasında somut ilerleme konusunda taahhütlerine sadık" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:52
  1. ABD Büyükelçiliği
  2. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
  3. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey
  4. Flaş açıklama
  5. Türkiye
  6. ABD

YORUM YAZ

  • cesur alicesur ali18 dk önce
    Böyle muğallak kelimelerde bıktık be kardeşim yaaa..
  • Candan GüneylerCandan Güneyler19 dk önce
    Yalandan kim ölmüş. Hangi sözünde durdu bu adamlar.Türkiye bunlara güvenmesin. Kendi işini kendi görmeye devam etsin.
  • MardinliMardinli20 dk önce
    Ben bu kâfir amarika yetkililerine inanmıyorum kesinlikle yalan söyliyorlar oyalamadir.Kendi menfaatindan başka düşünemiyor
  • MesutMesut24 dk önce
    Abdnin o kadar yalanına rağmen sahtekarlıgına rağmenabdye inanan ya aptaldır yada ABDnin elamanıdır.
  • AhmetAhmet24 dk önce
    Söyle yalanı.......

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