Kritik görüşme sonrası ABD Büyükelçiliğinden flaş açıklama! ABD Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey görüşmesi sonrası konuyla ilgili açıklama yaptı.

ABD Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey görüşmesinin samimi, yapıcı geçtiğini ve gelecekte de süreceğini bildirdi. Büyükelçilikten görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmeler samimi, pozitif yapıcı geçti. Gelecekte sürecek. ABD ve Türkiye Münbiç yol haritasında somut ilerleme konusunda taahhütlerine sadık" ifadelerine yer verildi.

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