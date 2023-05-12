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Ekonomi Kritik görüşme hamlesi: KİK ile Türkiye işbirliğini artırma olanaklarını kararı ele aldı! Milyonlarca dolar...
Ekonomi

Kritik görüşme hamlesi: KİK ile Türkiye işbirliğini artırma olanaklarını kararı ele aldı! Milyonlarca dolar...

Yeniakit Publisher
2023-05-12 18:14:00 - 2023-05-12 19:51:13
Kritik görüşme hamlesi: KİK ile Türkiye işbirliğini artırma olanaklarını kararı ele aldı! Milyonlarca dolar...

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile Türkiye toplantı yaptı! İkili ilişkileri geliştirme ve işbirliğini artırma olanaklarını görüştü. Türkiye’den sadece ikili ilişkiler değil bu kez ortak işbirliğini artırma adımını listesine ekledi. Duyurdular... Sıcak gelişme

KİK'ten yapılan yazılı açıklamada, KİK Müzakereler Genel İdaresi ile Türk muhatabının telekonferans aracılığıyla bir istişare toplantısı yaptığı belirtildi.

Toplantıda Körfez ülkeleri ile Türkiye'nin çeşitli alanlardaki ayrıcalıklı ilişkilerinin ele alındığı aktarılan açıklamada, özellikle ekonomik, ticari ve yatırım alanlarını kapsayan ikili ilişkileri geliştirme ve ortak işbirliğini artırma olanakları konuşuldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin şubat ayında açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin Körfez ülkelerine ihracatı ocak ayında yüzde 16,1 artışla 1,4 milyar dolara ulaştı.

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