Kritik gelişme! 1 yıl süre verildi

Yörsan Gıda Mamülleri San. Ve Tic. AŞ için geçen 10 Ekim’de verilen 3 aylık geçici mühletin sona ermesine 2 gün vardı. Şirketin konkordato talepli davasının ilk duruşması Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesinde bugün görüldü.

Duruşmaya, onlarca alacaklı şirket avukatı ile Balıkesir’de bulunan bir çok süt kooperatifinin yöneticileri katıldı.

Hürriyet'in haberine göre; Duruşmaya katılan alacaklı vekillerinin bir bölümü, şirkete 1 yıllık kesin mühlet verilmesine karşı çıktı. Alacaklı kamu bankası avukatı “Komiser heyetinin düzenlemiş olduğu rapor gereğince geçici mühlet süresinin uzatılmasına gerek yoktur. Kesin mühlet verilmesine muvafakat ediyoruz” dedi. Özel bir bankanın avukatı ise “Konkordato mühlet kararının reddine karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Kesin mühlet kararı verildi

Mahkeme, yaptığı yargılama sonrası Yörsan Gıda için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Bu kararla birlikte şirket 8 Ocak 2020’ye kadar konkordato kapsamında. Alacaklı konumda olan Uşak merkezli Paşa Süt’ün avukatı Erkan Kurt, karara ilişkin yaptığı açıklamada, kesin mühlet verilmesine karşı olduklarını kaydetti. Borçların ödenmediğini söyleyen Av. Kurt, “Burada bir mal kaçırma söz konusu. Çok sayıda süt üreticisi çok zor durumda… Öte yandan, gruba bağlı (Abraaj Grubu) bir başka şirket ile de ciddi bir borç-alacak ilişkisi söz konusu. Bunları şüpheli işlemler olarak görüyoruz” dedi..

Devler arasında

İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine de giren Yörsan’ın temeli 1964 yılında Yörükler Gıda Limited Şirketi olarak atıldı. 1984 yılında Türkiye’nin ilk beyaz peynir fabrikasını kuran Yörsan 4 yıl önce özel sermaye fonu Dubai merkezli Abraaj Group’a satıldı.

Ocak 2018 tarihli ticaret sicil gazetesine göre Yörsan’ın yüzde 96 hissesi Abraaj Grubu’nun kontrolündeki Dairy Fresh Süt Ürünleri Ve Gıda Yatırımları San. Ve Tic. AŞ’ye, kalan hisse ise Yörsan’ın üç kurucu kurucusundan biri olan Şerafettin Yörük’e ait.