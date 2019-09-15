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Kritik FETÖ'cüler serbest bırakıldı!

FETÖ davalarında son dönemde tahliye kararlarının artması, tartışmaları da beraberinde getirdi. AYM'nin tutuklu 2 eski savcı için verdiği “hak ihlali var” kararı eleştirilirken, Selam kumpasının mimarı eski savcı Gültekin Avcı, örgütün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ve Kaynak Holding’teki 9 tutuklu serbest bırakıldı.

15 Eylül 2019 Pazar 11:15
Kritik FETÖ'cüler serbest bırakıldı!

Güvenlik güçleri ve Cumhuriyet Savcılıkları ardı ardına yaptığı operasyonlarla FETÖ ile mücadeleyi derinleştirirken, bazı mahalli mahkemeler ile yüksek yargıdan teröristleri cesaretlendirecek kararlar geldi. Geçtiğimiz hafta Anayasa Mahkemesi’nin 2 FETÖ sanığı hakkında verdiği emsal ihlal kararı, Selam Tevhid kumpasının mimarı eski savcı Gültekin Avcı ile FETÖ’nün belediler imamı Erkan Karaarslan’ın tahliyesi, Kaynak Holding dosyasındaki son 9 tutukluya verilen tahliye kararı tartışmalara neden oldu.

Hak ihlali var dendi, istinaf bile beklenmedi

İlk tartışmalı karar Anayasa Mahkemesi’nden geldi. AYM, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ üyesi oldukları ve darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla meslekten ihraç edilen 2 eski savcı hakkında verilen tutuklama kararları için AYM “Hak ihlali var” dedi. 2 üyesinin itiraz ettiği kararın dosya daha istinaf mahkemesi aşamasında iken verilmesi dikkat çekti.

Gülen'in "dua listesi"ndekiler serbest bırakıldı

Yeni Şafak'tan M. Sait Özkan'ın haberine göre, bu haftanın diğer ilginç kararı da terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in “Mizandan kırmızı pasaport ile geçecek 1000 kişi” dediği ve “dua listesine” aldığı isimlerden 9’u ile ilgili karar oldu. Kaynak Holding soruşturması kapsamında yargılanan ve haklarında 15 yıla kadar hapis istenen 9 kişi tahliye edildi. Gerekçe ise sanıkların yattığı süre. Aynı soruşturmada adı geçen 54 sanık da daha önce tahliye edilmişti.

Avcı dahi serbest kaldı

Gündeme bomba gibi düşen diğer haber ise FETÖ’cü eski savcı Gültekin Avcı hakkındaki karar oldu. FETÖ’nün, aralarında siyasetçiler, gazeteciler, MİT’çiler ile asker ve polislerin de olduğu binlerce kişiyi dinlediği 'Selam Tevhid Kumpası'nın önemli aktörleri arasında gösterilen Avcı, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Aynı zamanda FETÖ’nün yayın organlarında yazarlık ve yorumculuk da yapan Avcı hakkında verilen kararın gerekçesi ise “tutuklukta geçirdiği süre.” Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrasında Avcı dün yeniden gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 11:15
  1. İstanbul
  2. Selam Tevhid Kumpası
  3. Gülen
  4. FETÖ
  5. tahliyeler

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