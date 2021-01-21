Kritik detayı paylaştı: Türkiye, Kuzey Irak operasyonu için bir şeyi bekliyor

Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Haber7 için kaleme aldığı "PKK'ya karşı Sincar operasyonu başlıyor mu?" adlı köşe yazısında, Milli Savunma Bakan Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile birlikte Bağdat ve Erbil'e yaptığı kritik ziyaretlerin perde arkasını değerlendirdi.

Acet yazısında, Sincar'da PKK'nın başlattığı "çekilme oyunu"na değinerek, Türkiye'nin bu ziyaretinin önemine vurgu yaptı.

Acet, Bakan Akar'ın Erbil'de sarf ettiği sözleri değerlendirirken, "Bakan Akar'ın konsolosluktaki söylediği sözler, yakın bir zaman diliminde PKK'ya karşı yeni bir operasyonun habercisi gibi" ifadelerini kullandı.

Olası operasyonun ne zaman ve nasıl başlayacağına dair herhangi bir açıklamanın olmadığını belirten Acet, "Peki böyle bir operasyon ne zaman yapılabilir? Bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı, yapılmasını da beklememek lazım zaten. Ancak askeri terminolojide önemli bir yeri olan "Cemrelerin düşmesini" akılda tutmakta fayda olabilir" dedi.

İşte Mehmet Acet'in o yazısı;

"Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’le birlikte Bağdat ve Erbil’e kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Böyle bir ziyaretin odak noktasında, Irak topraklarından Türkiye’ye yönelen PKK tehdidine dönük faaliyetlerin, muhtemel operasyonların olduğu aşikâr.

Bakan Akar’ın Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda yaptığı basın açıklamasında söyledikleri, yakın bir zaman diliminde PKK’ya karşı yeni bir operasyonun habercisi gibi.

Özellikle şu cümleye dikkat:

"Önümüzdeki dönemde Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil iş birliği, terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek."

Yaptığı görüşmeler sırasında anlattıklarının muhatapları tarafından dikkatle dinlenildiğini ve not alındığını vurgulayan Akar, bu görüşmelerin yakın bir zamanda "araziye" olumlu şekilde yansıyacağı görüşünü şu sözlerle anlattı:

"Onların da bizimle benzer şekilde düşündüklerini gördük. Önümüzdeki günlerde ne yapılacağı konusunda kendileriyle konuştuk, görüştük. Yapacağımız çalışmaları sürdüreceğiz, karşılıklı heyetler arası görüşmelere devam edeceğiz. Bunların da kısa zamanda araziye çok olumlu şekilde yansıyacağına inanıyorum"

Son birkaç yıldır PKK’ya yönelik sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarda büyük başarılar elde edildi.

Özellikle insansız silahlı ve silahsız hava araçlarının denkleme girmesiyle birlikte örgüt militanlarının başlarını kaldıramayacak hale geldikleri biliniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal 7’de yaptığımız bir programda bu durumu boks ringinde yediği yumruklarla köşeye sıkışıp kalan bir boksörün durumuna benzetmişti.

Geçen sene bahar aylarında korona salgını ortaya çıkıp yayılım gösterince, PKK’ya karşı planlanan askeri operasyonlar bütünüyle hayata geçirilemedi.

Ancak bu durum, terörle mücadeledeki kararlılıktan geri adım olarak anlaşılmamalı.

Özellikle Sincar ve Mahmur bölgesindeki PKK yapılanmasının Ankara’yı uzun süredir rahatsız ettiği ortada.

Bir süre önce bu bölgedeki PKK’lıların Sincar’ı boşalttıkları yönünde bir takım iddialar da öne sürülmüştü.

Ancak bunun Ankara’nın kararlılığını kırmak için gündeme getirilen bir kandırmaca olduğu hemen anlaşıldı.

Dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Bağdat ve Erbil ziyaretlerinde verdiği mesajlardan anlaşılıyor ki, Kuzey Irak’taki PKK hedeflerine dönük etkili bir operasyon için şartlar elverişli hale gelmiş gözüküyor.

Peki böyle bir operasyon ne zaman yapılabilir?

Bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı, yapılmasını da beklememek lazım zaten.

Ancak askeri terminolojide önemli bir yeri olan "Cemrelerin düşmesini" akılda tutmakta fayda olabilir.

Çok eskilerden beri Anadolu’da Cemrelerin havaya, suya ve toprağa düşmesi, baharın ilk müjdesi olarak bilinir.

Cemrelerin ilkinin takriben bir ay sonra havaya düşeceğini bir bilgi olarak ekleyelim.

Ama illa ki, Cemrelerin düşmesi beklenmeyebilir de.

Afrin’e Zeytin Dalı harekâtının üç yıl önce 20 Ocak’ta başladığını hatırlatmak isterim.

Türkiye’nin bölgede istihbarat bakımından da etkin olduğu bilinen bir gerçek.

Deyim yerindeyse "kuş uçsa" Ankara’ya hemen haberi ulaşıyor.

Suriye’de olduğu gibi Irak’ta yapılacak operasyonda da bu askeri başarı için ciddi bir avantaj sağlıyor.

Diğer yandan Kürt Bölgesel Yönetimi’nin son dönemde PKK ile arasının açılması da operasyonun önünü açan faktörler arasında sayılabilir.

Bakan Akar’ın "Onların da bizimle benzer şekilde düşündüklerini gördük" şeklindeki sözlerinin tekrar altını çizelim."