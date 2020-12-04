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Dünya Kritik anlaşma! Türkiye ve Katar'ı yakından ilgilendiriyor
Dünya

Kritik anlaşma! Türkiye ve Katar'ı yakından ilgilendiriyor

Türkiye için Doğu Akdeniz'de büyük kritik sahip Libya yeni bir anlaşmaya daha vardı. Türkiye ve Katar'ın toprak bütünlüğünü her seferinde desteklediği Libya'da dengeleri değiştirecek adım İtalya ile oluştu.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 20:11:00 -
Kritik anlaşma! Türkiye ve Katar'ı yakından ilgilendiriyor

Türkiye için Doğu Akdeniz'de büyük öneme sahip Libya yeni bir anlaşmaya daha vardı. Türkiye ve Katar'ın toprak bütünlüğünü her seferinde desteklediği Libya'da dengeleri değiştirecek adım İtalya ile oluştu. Libya ve İtalya, ortak tatbikatlar ve karşılıklı tecrübe paylaşımını da içeren çeşitli alanlarda askeri iş birliği anlaşması imzaladı.

Öfke Volkanı Basın Ofisine göre, İtalya'nın başkenti Roma'daki imza töreni sonrası konuşan Libya Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş, "İtalya ile askeri eğitim, tecrübe paylaşımı, destek, geliştirme, bakım ve danışma konularında askeri iş birliği hususunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Tarafların, göç, kara ve deniz sınır güvenliği, cephane ve mayınları imhası, doğal afetler ve sağlıkla ilgili acil durumlardaki yardım çalışmaları alanında da iş birliği kararı aldıklarını ifade eden Nemruş, "Anlaşma ayrıca ortak tatbikatlar, askeri ve güvenlik kurumlarının yapılandırılmasını ve birimlerin donatılmasını da içeriyor." dedi.

Nemruş, anlaşmanın tıbbi personelin eğitimi yoluyla askeri tıp alanında iş birliği ile bilimsel araştırma ve askeri güvenlik alanında danışmanlık, bilgi ve deneyim alışverişi gibi hususları da içerdiğini belirtti.

"Savunma Bakanlığında, kardeş ve dost ülkelerle yeteneklerin geliştirilmesi ikili iş birliğini artırma çabalarımız müttefiklerimiz Türkiye ve Katar ile başladı." diyen Nemruş, İtalya tarafı ile imzalanan anlaşmanın Libya'nın yanında yer alan bütün ülkelere doğru genişleyeceğini söyledi.

Türkiye ve Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliğinin geliştirilmesi amacı ile 27 Kasım 2019'da mutabakat muhtırası imzalanmıştı.

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