Kritik açıklamayı yaptı: Sürpriz orta saha geliyor... Teklifi olay oldu
Trabzonspor, Danimarkalı orta saha oyuncusu Tochi Chukwuani ve kulübü Lyngby ile her konuda anlaşma sağladı.
Trabzonspor, Danimarkalı orta saha oyuncusu Tochi Chukwuani ve kulübü Lyngby ile her konuda anlaşma sağladı.
Gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de iddialı bir yerde bitirmek isteyen ve transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor bir transferi daha açıklamak üzere.
Trabzonspor'un 21 yaşındaki Danimarkalı orta saha Tochi Chukwuani'yle anlaşma sağladı iddia edildi. Trabzonspor, Tochi Chukwuani için Lyngby'e 700 bin euro ödeyecek.
Geçtiğimiz günlerde detaylı sağlık kontrolleri için İstanbul'a çağrılan Tochi Chukwuani testlerden sorunsuz geçerse sözleşme imzalanacak.
Geçtiğimiz sezon Danimarka Ligi ekiplerinden Lyngby'yle 23 resmi maça çıkan Tochi Chukwuani bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO