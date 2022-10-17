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Gündem Kristersson: Türkiye ile NATO anlaşmasına bağlıyız
Gündem

Kristersson: Türkiye ile NATO anlaşmasına bağlıyız

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin Türkiye ile yaptığı NATO anlaşmasına bağlı olduğunu ve anlaşmanın gereklerini yerine getirmek için bütün güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 15:43:00 -
Kristersson: Türkiye ile NATO anlaşmasına bağlıyız

İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimlerden 36 gün sonra bugün Meclisten güvenoyu alarak Başbakan seçilen Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Kristersson, AA muhabirine, Türkiye ile İsveç arasında süren NATO görüşmelerini değerlendirdi.

Başbakan seçilmekten dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Kristersson, "Bugün Başbakan seçildim. Bana duyulan güvenden dolayı teşekkür ederim. NATO üyeliği, İsveç ve Finlandiya için çok önemli. Türkiye ile NATO anlaşmasına bağlıyız. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yapılan anlaşmanın gereklerini yerine getirmek için bütün gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Türk hükümetiyle görüşeceğiz"

Türk hükümeti ve yetkililerle konu hakkında görüşeceklerini söyleyen Kristersson, "Türk hükümeti ve yetkilileriyle doğal olarak bire bir görüşüp konuyu diyalog çerçevesinde bir çözüme ulaştıracağımıza inanıyorum. Bütün NATO ülkelerinin de bildiği üzere, İsveç ve Finlandiya ile NATO üyeliğine ortak müracaat ettik. NATO üyeliğinin gerekliliği için elimizden geleni yapıyoruz. Dileğimiz o ki İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliğine ortak kabul edilir." dedi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde, 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı.

İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet de 5-6 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileriyle toplantı gerçekleştirmişti.

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