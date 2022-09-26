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Kadın - Aile Kristal kurabiye nasıl yapılır? Kristal kurabiye tarifi:
Kadın - Aile

Kristal kurabiye nasıl yapılır? Kristal kurabiye tarifi:

Farklı ve leziz bir kurabiye tarifi arayanlar 'Kolay kurabiye tarifi' konusunu araştırıyor. Az malzemeli leziz bir kurabiye hazırlamak istiyorsanız 'Kristal kurabiye' tarifini deneyebilirsiniz. Peki, kristal kurabiye nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-09-26 21:17:00 -
Kristal kurabiye nasıl yapılır? Kristal kurabiye tarifi:

Hem leziz hem de kolay bir tarif arıyorsanız, işte kristal kurabiye tarifi:

Kristal kurabiye tarifi:

Malzemeler:

  • Yarım paket oda sıcaklığında margarin
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay bardağı nişasta
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket kabartma tozu
  • Aldığı kadar un

Üzeri için:

  • Çikolata ve toz şeker

Kristal kurabiye nasıl yapılır?

Bir yoğurma kabının içerisine tüm malzemeleri alın ve güzelce yoğurun.

Hamurdan parçalar kopartın ve şekil verin.

Yuvarladığınız kurabiyelerin üzerine serçe parmağınızla boşluk açın.

Ardından kurabiyeleri toz şekere bulayın.

200 derece ısıtılmış fırına kurabiyeleri sürün.

Kurabiyeler piştikten sonra soğumaya bırakın.

Kurabiyeler soğuduğunda açtığınız boşluklara çikolata doldurun.

Afiyet olsun.

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