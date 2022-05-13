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Ekonomi Kriptoda sular biraz duruldu: Yükseliş başlayacak mı?
Ekonomi

Kriptoda sular biraz duruldu: Yükseliş başlayacak mı?

Piyasalardaki risk algısının bozulması ve sabitcoinlerde yaşanan gelişmelerle fırtına yaşanan kripto para piyasalarında sular biraz da olsa duruldu. Bitcoin yeniden 30 bin doların üzerini görürken, diğer kripto varlıklar da fiyatlarda toparlanma izlendi.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 10:44:00 -
Kriptoda sular biraz duruldu: Yükseliş başlayacak mı?

Kriptoda bir günde 200 milyar doları silen fırtına yerini toparlanma çabasına bıraktı.

Bitcoin yeniden 30 bin doların üzerini görürken, diğer kripto varlıkların fiyatlarında da yukarı yönlü bir hareket görüldü.

Piyasanın sakinleşmesinde önde gelen sabitcoin Tether'de görülen toparlanma başta olmak üzere piyasayı geren sabitcƒoin konusundaki endişelerin bir miktar dağılması etkili oldu. Perşembe günü 1 doların altına gerileyen Tether'de yeniden 1 dolarlık çıpa sağlandı.

Terraform Labs da Terra blokzincirinin durdurulduktan sonra tekrar başlatıldığını açıkladı.

Miller Tabak + Co Piyasa Baş Stratejisti Matt Maley, “Tether’in istikrar kazanması, gerçekleşen teminat tamamlama çağrılarının azaldığı anlamına geliyor. İnsanlar hala gergin ama satışlar azaldı. Yatırımcılar birkaç gün daha gergin olacak, ancak arz-talep denklemi yeniden istikrar kazandı” değerlendirmesini yaptı.

TerraUST ve Luna piyasayı germişti

1 hafta önce 96 dolar seviyesinden fiyatlanan LUNA 0,10 doların altına indi.

Belirsizlikler, Terra kripto projesini çevreleyen türbülans tarafından körüklenirken, ilişkili tokenler UST ve LUNA 7 Mayıs'tan bu yana sert düştü. 7 Mayıs'ta yaklaşık 80 dolar olan LUNA, birkaç gün içinde 1 doların altına geriledi ve yaklaşık 25 milyar dolar değer yitirdi.

"Sabitcoin"ler kripto para piyasasının önemli bir parçası olurken, 4. en büyük coin Terra'nın çöküşünün, tüm kripto sektörü üzerinde hala öngörülemeyen etkilere sahip olduğu belirtiliyordu.

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