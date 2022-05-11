Kripto piyasasının gündemindeki sabitcoin çakıldı!
Son günlerde kripto para piyasasındaki fiyatlamalara da etki eden TerraUSD 35 sente kadar geriledi.
Kripto para piyasalarında sabitcoinlere yönelik endişe, TerraUSD'nin sert düşüşüyle canlandı.
TerraUSD'nin değeri 35 sente kadar geriledi.
Sabitkoinde yaşanan düşüşle birlikte piyasada hacimler de endişe kaynağı olmaya devam ediyor.
En büyük kripto Borsalarından Coinbase, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre toplam işlem hacminde düşüş yaşanacağı tahmininde bulundu.
Şirketin hisseleri ilk çeyrekte 1,17 milyar dolar hasılat ile beklentilerin altında kalması sonucu %16 geriledi. Hacimlerin düşüşünde Bitcoin’de yaşanan sert fiyat gerilemesi etkili oluyor.
Bitcoin’de Kasım zirvelerinden yüzde 50 kayıp yaşanması sonucu özellikle bireysel yatırımcıların beklemeye geçtiği görülüyor.
Oppenheimer & Co. Inc. Analisti Owen Lau’ya göre makroekonomik koşullarda sıkılaşma temasının hakim olması önümüzdeki dönemde kripto hacminin zayıf kalmasına yol açabilir.