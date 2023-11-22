Kripto piyasasında "kademeli" bekleyiş

Önceki gün kripto para piyasasının son zamanlarda en çok hareketlilik yaşadığı gün oldu, Binance’in üst düzey yöneticisi Changpeng Zhao hakkındaki dedikoduların gerçek olduğu ortaya çıktı ve istifa Zhao etti. Bir daha yüksek kademeli bir pozisyona getirilmeyeceği de Binance tarafından duyuruldu. İstifa öncesi 37.000 doların üzerinde fiyatlanan Bitcoin 35.700 dolar bölgesine kadar geri çekildi. 200 milyon dolarlık long pozisyon tasfiye oldu.

Yeni güne yeni beklenti

Yeni günde ise Bitcoin 36.500, Ethereum ise 1.995 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. ABD ile Binance arasında devam eden davanın kazananı ABD oldu. Uzun zamandır ABD regülatörlerinin hedefinde yer alan Binance borsasının, 4 milyar doların üzerinde para cezası ödemesinin yanında 5 yıl boyunca ABD tarafından denetlenmesine ve bir gözlemciye ev sahipliği yapmasına karar verildi.

Gelişen süreç nasıl işledi?

Binance’in cezayı almasının ana sebeplerinden biri olan “önce ABD’li yatırımcılara (yasa dışı da olsa) hizmet verip, yasal yükümlülüklere sonra uyarız” mantığı, yaptırımla sonuçlandı. Tüm bu olaylar sonucunda ise Binance borsasının yeni CEO’su Richard Teng oldu.



Yapısal bir risk olarak önümüzde duran Binance – ABD davası riski dün itibarıyla geride kaldı. Bu olaydan sonra spot Bitcoin ETF’sinin onaylanma ihtimalinin arttığını düşünülüyor. Kripto para ekosistemi için orta uzun vadede sürdürülebilir kılınması bakımından bu adım geleceğe yönelik iyi bir uzlaşma adımı olarak yorumlanabilir.