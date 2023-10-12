Kripto piyasası destek noktası mı arıyor?

ABD’den beklenti üstü gelen ÜFE verisinin ardından 26.500 dolara gerileyen Bitcoin, FED tutanakları ardından toparlansa da 27.000 dolar desteğine tutunamadı. Bitcoin, bu güne 26.800dolar eviyelerinde başlarken Ethereum kritik desteğin hemen üstünde 1.560 dolardan alıcı buluyor.

Bugünkü veriler bunlar!

Açıklanan ÜFE verisinin ardından dün akşam saatlerinde FED’in Eylül ayında gerçekleştirdiği para politikasına ilişkin tutanaklar yayımlandı. Fed üyelerinin bir kısmı bir sonraki toplantıda bir faiz artışının daha uygun olabileceğini belirtirken bir kısmı ise ilave bir artışın gerek olmadığını ifade etti. Bugün ABD’den gelecek olan TÜFE verisi öncesi ise kripto piyasası temkinli bir hareketlilik gösteriyor.

Bitcoin 50 günlük hareketli ortalama seviyesinin hemen altında hareketlilik gösterirken 26.800 dolar-26.400 dolar destek bölgesi konumunda olmaya devam ediyor. Kripto piyasasındaki fud haberleriyle birlikte jeopolitik risklerin devam etmesi kripto piyasası üzerindeki baskıyı da devam ettiriyor. Genel olarak kripto piyasasının toplam değeri yaklaşık bir haftadır devam eden düşüşle 1,02 trilyon dolar üzerinde hareketlilik gösteriyor.

Piyasa genelinde kısmen negatif bir seyir hakimken, son 24 saatte altcoinler arasında ayrışan YGG yüzde 10’luk yükselişle liderliği alırken, yüzde 9 artışla MC ikinci ve yüzde 5’lik hareketiyle onu takip eden COMBO ise üçüncü sırada en çok kazandıran kripto varlıklar olarak yerlerini aldı.

Bitcoin yatırımcılarının spekülatif hareketleri baz almaması gerektiğini belirten kripto piyasası uzmanları ise şu anki uluslararası ekonomik konjonktürün sıkı bir süreçten geçtiğini ve büyük kırılımların ise beklenmemesi gerektiği kanaatinde.

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