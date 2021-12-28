Kripto piyasası çökmeye devam ediyor! Satışlar hızlandı

Kripto paralarda Düşüş dalgası hakim olmaya başladı. Dar banda sıkışan ve tarihi zirvesinden yaklaşık olarak yüzde 30 geride seyreden Bitcoin 51 bin dolardan 48 bin dolara kadar sert düşüş gerçekleştirdi. Yüzde 5'e yakın gerçekleşen düşüşte en büyük pay İran'dan gelen Haberler oldu.

Bıtcoin madenciliğini bir süreliğine yasakladı

İran, kış aylarında artan genel enerji tüketimi nedeniyle Bitcoin faaliyetlerini bir süreliğine durdurduğunu açıkladı. İranlı yetkililer geçen ay kaydedilen rekor enerji tüketimini azaltmak için bu kararı aldıklarını duyurdu.

Geçtiğimiz yaz aylarında da enerji tüketiminin artması nedeniyle Bitcoin madenciliği faaliyetlerine İran'da ara verilmişti.

El Salvador etkisi de var

El Salvador'da Bitcoin işlemleri Bitcoin'in ulusal para birimi ilan edilmesinden bu yana yüzde 89 oranında düşüş gösterdi. Bu durum El Salvador'un Bitcoin'i resmi para yapmasının başarısızlıkla sonuçlandığını ortaya koydu. Uzmanlar, halkın Bitcoin'i terk edip daha fazla kullanımı olan diğer Kripto Para birimlerine geçebileceğini öne sürdü.

Bıtcoin'de denge bulunamıyor

Kripto para birimi Bitcoin, Kasım ayında gördüğü 69 bin dolarlık tarihi zirvesinin ardından toparlanma eğilimine giremedi. Tarihi yüksek seviyesinden uzakta olan kripto para birimi dar bantta işlem görmeye devam ediyor. Saat 08:07 itibarıyla Bitcoin yüzde 5'e yakın kayıpla 49 bin Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin gün içinde en düşük 48 bin 738 dolar, en yüksek 51 bin 297 dolar seviyesini gördü.

Ethereum da toparlanamıyor

Bitcoin'den sonra en çok tercih edilen kripto para birimi Ethereum da 4 bin doların altına geriledi. Kasım ayında 5 bin dolara yaklaşan Ethereum yılbaşında 770 dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Sene başına göre yüzde 400 civarında primli seyreden Ethereum saat 08:07 itibarıyla yüzde 5'e yakın kayıpla 3917 dolardan alıcı buluyor.